「ももぷり」から、攻めのケアと守りのケアを同時に叶える「潤いバリアセラムマスク RC」発売

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは9月9日、スキンケアシリーズ「ももぷり」より「潤いバリアセラムマスク RC」を発売しました。

2018年に誕生した「ももぷり」は肌の常在菌のバランスを整える「塗る乳酸菌」と潤いバリアで肌をやさしく包み込む「桃セラミド」を配合したスキンケアシリーズです。

■美容液たっぷりのゼリーのような高密着シートでしっかり保湿

「潤いバリアセラムマスク RC」は、肌キメを整えるレチノール*¹ と潤いバリアを補給するセラミド*² で、攻めのケアと守りのケアを同時に叶えます。

ふっくらと弾むような肌に導きながら、美容液たっぷりのゼリーのような高密着シートでしっかり保湿ができるので、肌のハリが気になる人はもちろん、夏の紫外線や冷房で乾燥が気になる人にもオススメです。

◇独自成分「BC-RETINOL*³」高配合

レチノール*¹の浸透*⁴ 効率に着目した独自成分を高配合。セラミド*² も含有し潤いバリアを補給しながら攻めのケア成分でキメを整え、ふっくらとハリのある潤い弾むツヤ肌に整えます。

●毛穴*⁵ つるん

●ツヤ

●キメ

●ハリ感

●高保湿

◇毎日調子の良い、ぷりぷりの桃肌に導く美容成分を配合

塗る乳酸菌*⁶：肌の常在菌に着目した乳酸菌成分を配合。塗る乳酸菌*⁶ という新発想で、肌環境をすこやかに保ちます。

桃セラミド*⁷：国産の桃由来のセラミド*⁷ と3種のセラミド*² を含有。肌のバリア機能をメンテナンスします。

◇ゼリーのような高密着シート

肌のキメのすみずみまで吸いつくような使用感です。

◇美容液たっぷりで最後までひたひた

たっぷりの液量なので、最後までずっとひたひた。余った液は首やデコルテの保湿に使えます。

◇ほんのりピーチの香り

＊1 整肌

＊2 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP

＊3 レチノール、リノール酸レチノール、パルミチン酸レチノール、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、フィトステリルグルコシド／グルコシルセラミド、グリセリン、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10、ラウリン酸ポリグリセリル-10、イソステアリン酸（全て整肌）

＊4 角層まで

＊5 潤ってキメの整った肌のこと

＊6 乳酸桿菌

＊7 フィトステリルグルコシド／グルコシルセラミド

＊2、6、7 （全て保湿）

◇使用方法

洗顔後、化粧水などで肌を整えた後に使用してください。

（1）袋からマスクを取り出して広げます。

（2）最初に目の位置、次に口の位置に合わせてから、顔全体にのせ軽くおさえて肌に密着させます。

（3）そのまま3〜5分（乾燥が気になる方は10分程度）おいてからマスクをはずします。

肌に残った美容液をよくなじませてください。

■商品概要

2025年9月9日発売

「ももぷり 潤いバリアセラムマスク RC 7枚入り（126mL）」880円

【ももぷり公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/momopuri/

（エボル）