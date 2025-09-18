10時の日経平均は170円高の4万4961円、東エレクが98.76円押し上げ 10時の日経平均は170円高の4万4961円、東エレクが98.76円押し上げ

18日10時現在の日経平均株価は前日比170.79円（0.38％）高の4万4961.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は657、値下がりは863、変わらずは94。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を98.76円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が87.79円、ディスコ <6146>が10.47円、中外薬 <4519>が9.93円、ＴＤＫ <6762>が9.12円と続く。



マイナス寄与度は10.13円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、任天堂 <7974>が9.96円、ＳＢＧ <9984>が9.12円、コナミＧ <9766>が8.44円、ＫＤＤＩ <9433>が8.1円と続いている。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、医薬品、非鉄金属、不動産と続く。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、石油・石炭が並んでいる。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

