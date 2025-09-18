◇欧州CL1次リーグ開幕節 アヤックス 0―2 インテル・ミラノ（2025年9月17日 オランダ・アムステルダム）

アヤックス（オランダ）の日本代表DF板倉滉はホームで行われたインテル・ミラノ（イタリア）との1次リーグ開幕戦で欧州チャンピオンズリーグ（CL）初出場を果たした。センターバックで先発して後半39分までプレー。試合は昨季準優勝の強豪に0―2で敗れた。

格上のチームを相手に序盤から苦戦を強いられた中、前半40分の速攻でFWゴッツが相手GKと1対1になる好機を迎えたが、攻守に阻まれた。直後の同42分に左CKから相手FWチュラムにヘディング弾を決められて先制を許した。

後半開始直後の危機は板倉のシュートブロックで防いだが、これで与えた後半2分の左CKで再び失点。板倉も空中戦で競り合った中でチュラムにまたもや頭で決められた。後半29分には板倉の好守からボールをつないでシュートまで持ち込む場面もあったが、アヤックスは無得点のまま0―2で黒星発進となった。

ハイティンガ監督は「前半はポゼッションでクオリティーを発揮して多くのチャンスを与えなかった。試合をコントロールし、得点する絶好の機会もあった。セットプレーはもっとうまくやらなければならないが、それはインテルにとっても大きな武器。彼らはセットプレーから得点し、ハーフタイム後に2点目を決められ、難しい試合になることは分かっていた」と振り返った。