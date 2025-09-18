カブスの球団公式インスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、5年ぶりのプレーオフ進出を決め、シャンパンファイトで盛り上がる今永昇太投手（32）と鈴木誠也外野手（31）の写真が公開された。

チームはこの日のパイレーツ戦に8―4で勝利。プレーオフ進出を決め、試合後にシャンパンファイトで盛り上がった。

メジャー2年目で初めての経験となった今永は「スプリングトレーニングで初めてみんなに会った日から、このメンバーで、このカブスでやりたいと思っていたので、今日それが実現できてうれしい」と語り「シャンパンというものは口から飲むよりも肌から吸収した方がおいしいことが分かりました」と“今永節”で語ると、女性リポーターが大爆笑。その後、カメラ目線で「ハッピー！」と叫んで、同僚たちとシャンパンで祝福した。

球団の公式インスタグラムでは今永と鈴木が2人で瓶を手に互いの頭にお酒をかけあい笑みを浮かべる写真や今永が「フォーーーー！」と叫びながらシャンパンをかけて飛び跳ねる動画、今永がPCAことクローアームストロングと写真を撮っている間に割り込み、「キャー」と叫びお酒をかける鈴木の動画などが公開された。

この投稿には「すごくいいお写真」「ヤバい 弾けすぎてる 嬉しいですね！努力が報われました」「この2ショット見たかった うれしいです！」「10月が楽しみ！怪我せずいいPSになりますように」などと日本のファンからも多数コメントが寄せられた。