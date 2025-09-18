モデルの青木菜花（26）が16日、Instagramを更新。22歳という若さでこの世を去った夫・梶田冬磨さんのお墓参りに行ったことを明かし、4歳の娘への思いをつづった。

【映像】梶田さんとの夫婦ショット＆梶田さんの写真を持つ家族ショット

2018年、ABEMAで放送された恋愛番組での共演をきっかけに、梶田との交際を初めた青木。2020年11月には、結婚と妊娠を発表し、翌年4月に、第1子となる長女・こっちゃんが誕生していた。

長女の誕生からおよそ1年半、夫の梶田が、亡くなったことを公表。その後、活動を休止していたが、2023年7月12日、活動再開を報告していた。

活動再開後は、Instagramで、お墓参りに行ったことや、七五三の撮影で、梶田の写真を持ちながら、家族写真を撮ったことなどを明かしていた。

4歳の娘と22歳で亡くなった夫のお墓参りへ

2025年9月16日の更新では、お墓参りに行ったことを報告し、娘への思いをつづっている。「お墓に近づくに連れやっぱり胸が痛くて、だけどパパのところに着いたら、こっちゃんが、パパ大好きだよってお墓に向かって、たくさん、たくさん投げキスしてたり、そんな明るいこっちゃんがほほえましくて、胸が締め付けられるような思いだったけど、お陰で和んで“本当にありがとう”って思った瞬間だったな。まだ4歳、良い意味で死を理解出来ていないからこそ、お線香あげてもお墓に行ってもとっても元気だし明るいけど、小さい頃からお話ししていることでその方がこっちゃんも受け入れやすいのかなって思っているから、これからもいろいろなお話をしてあげられたらなって思っています」

この投稿にファンからは「こっちゃん投げキッス可愛いね！！」「かじくんは天国から見守ってくれてるはず」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）