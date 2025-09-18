『ちはやふる』で話題の當真あみ、メイク“着こなす”圧巻の表現力 『VOCE』でさまざまな秋顔に挑戦
俳優の當真あみが、22日発売の美容雑誌『VOCE』11月号（講談社）のメイク企画に登場する。
【表紙カット】40歳間近も圧倒的な美を見せつける田中みな実
日本テレビ系ドラマ『ちはやふる−めぐり−』で連ドラ初主演を果たし、10月には長編映画初主演となる『ストロベリームーン 余命半年の恋』が公開されるなど、目覚ましい活躍を続ける當真。
今回は、ブラウンメイク2つ、ベージュメイク2つと合計4つのメイクを披露。最初は、ウォームベージュでピュア感を演出したメイク。當真がメイクルームから出てきた瞬間、「かわいい！」とスタッフから歓声があがり、少し照れた笑みを見せる。撮影では、魅力的なカットの連続に、「全部良い！」「選ぶのが大変！」と、スタッフからうれしい悲鳴があがった。
その後もレディな雰囲気をまとうメイク、ヘルシーでカジュアルなメイクなど、印象の異なるさまざまな秋顔に挑戦。どんなメイクも“着こなす”表現力と演技力を見せつけた。撮影後「どのメイクも、新しい自分に出会えた気がします」と語った當真。當真の“新たな魅力”が詰まったメイク企画となっている。
なお、通常版表紙は田中みな実、増刊表紙はSnow Manの渡辺翔太が飾った。
