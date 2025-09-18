何かを訴えるために、全身を使って飼い主さんにアピールした猫。魅惑的なおしりで誘う姿が癒されると、投稿は2.7万回以上も再生され、「階段降りるときのぽてぽてした動作がたまらん」「こんなお誘いは断れる訳ないよね」「ダイナマイトボディーなのにこのキュートさ！惚れちまう」とのコメントが集まっています。

【動画：昼寝から起きたネコに連れて行かれたのは、階段を降りた先の部屋で…絶対に断れない『まさかのお誘い』】

飼い主さんを誘いに来た猫

Youtubeアカウント「のりたま ちゃんねる」さまに登場したミケちゃん。この日、昼寝を終えたミケちゃんは、ゴロゴロと喉を鳴らしながら、飼い主さんに甘えにきたのだとか。ところがあいさつも早々に、すぐにどこかに行こうとしていたのだそう。

どうやら、今いる2階の部屋を出て1階に下りたい様子。ミケちゃんは、飼い主さんが自分の後をついてきているか、ときどき後ろを振り返りつつ確認しながら部屋の外に出たといいます。

魅惑的なおしりをフリフリ

ミケちゃんは、ぽってりとしたおしりを左右に振りながら、廊下を歩いていったのだそう。途中、壁や飼い主さんに体をすりすりとこすり付けながら「ちゃんと付いてきてね！」というアピールも忘れません。

階段を下りて、1階の部屋に向かうミケちゃん。ここでも飼い主さんがちゃんとついてきているかを確認しながら、一緒に部屋に入ろうとしていたのだとか。ミケちゃんは、部屋の『ある場所』に歩いて行ったのだそう。

お気に入りの場所へ

『ある場所』とは、ミケちゃん用の布団が敷いてある定位置とのこと。自分のお気に入りの場所で、たっぷり甘えたかったようです。お腹を上にしてゴロンと横になり、飼い主さんに撫でてもらうと満足そうな表情を浮かべていたのだとか。

右に左に体勢を変えて、全身を撫でてもらうミケちゃん。飼い主さんいわく、撫でごたえのあるボディなのだとか。お腹を撫でられると、エアーふみふみをしながら、リラックスしていたのだそうです。

飼い主さんを誘い込むミケちゃんの様子は、Youtubeで2.7万回以上も再生され、「愛でられるため、撫でられるため、甘やかされるために生まれてきたんですね」「誘っているだけなのに、ゴロゴロ言うミケ、何もかも幸せなんだね。今日も、幸せありがとう」「飼い主さんの周りをウロウロしてるだけで、かわいい」「相変わらずのぽてぽてぷりぷりボデー」「階段おりる時のあのアンヨ。可愛すぎやしませんか」「本当にみけたんは、甘えん坊だな」といった声が寄せられています。

Youtubeアカウント「のりたま ちゃんねる」さまには、保護猫ミケちゃんの動画がたくさん投稿されています。もちもちのボディに虜になること間違いなしですよ。

写真・動画提供：Youtubeアカウント「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。