嬉しい報告とともに投稿された1枚の写真が大きな話題となっています。「私がやりました」という言葉とともに、子猫のにっこり笑顔。投稿は、記事執筆時点で59.7万表示を突破し、「ママさんおめでとー！」という祝福の声や「いいなーいいなー」「わたしはゲットできなかったー」と羨む声が寄せられました。

笑顔で「私がやりました」

Xアカウント「OKOME_OHAGI」に投稿されたのは、子猫の『おこわ』ちゃんのアクリルスタンド。そこには、「生産者の声」「私がやりました」という文字とともに、おこわちゃんの誇らしげなスマイル写真が。

何をやったかというと…

注目すべきは、アクリルスタンドの前にちょこんと置かれた『小さな宝物』。それは、おこわちゃんのとっても小さな乳歯でした！ペットの成長の証ともいえる抜け落ちた乳歯、実は手に入れるのが難しいものなんです。

小さすぎて紛失してしまったり自分で飲み込んでしまったり……そんなことがある中、飼い主さんは見事ゲットできたんだそう。満面の笑みで写るおこわちゃんは、乳歯の生産者ということだったようです。

実は、別の意味があった

この「私がやりました」のアクリルスタンドは、乳歯のために作られたものではないんだそうです。飼い主さんによると、おこわちゃんがひっかき傷を作った時に、証拠写真と一緒に添えるために作ったものだったとのこと。今回、思わぬ形で大活躍することになりました。

この『乳歯の生産者』の投稿には、「ママさん乳歯ゲットおめでとー！」「貴重な歯だ！」「ちっこいのによく見つけました～」「一生のお守り」「これは良い記念になりますね！」などの声が寄せられ、2万いいねを超える高評価が集まっています。

Xアカウント「OKOME_OHAGI」では、おこわちゃんの成長の様子が紹介されています。ひっかき傷や乳歯を生産したおこわちゃん、次はどんなものを生産してくれるのでしょうか？ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。

