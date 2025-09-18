佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。



「天気図」

フィリピン付近にある熱帯低気圧が台風に変わる見込みです。大陸方面に進む見込みで、日本への直接の影響はないでしょう。一方、日本付近には前線が停滞しています。この前線の影響で、広い範囲で雨が降るでしょう。



「天気の予想」

福岡県、佐賀県ともに各地で雨マークがついています。 時折強い雨や雷雨になることもあるでしょう。



「雨雲予想」

通勤通学の時間帯は広い範囲で雨が降るでしょう。雨のピークは午前中で、午後になるとやむ時間帯が出てきます。ただ、雲は多く断続的に雨が降るため、傘が手放せない一日になりそうです。 夜になると、やむところが多いでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は17日よりも低いところが多いでしょう。 佐賀市で31℃、福岡市、久留米市、行橋市、大牟田市で30℃の見込みです。北九州市、飯塚市、宗像市は29℃で、30℃を下回る見込みです。



「なのか間予報」

金曜日は日差しが戻るでしょう。土曜日には再び、広い範囲で雨が降る見込みです。雨足が強まることもあり、本降りの雨となりそうです。 来週は朝の暑さが和らぎ、一日の中の気温差が大きくなりそうです。