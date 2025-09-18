¼«Ì±ÅÞ°÷¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Î»ØÅ¦¤â ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ö¡Ø¤È¤·¤ß¤Ä¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Çµ¤Ê¬¤ò°¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡× ÁíºÛÁª¡ÈÅÞºÆÀ¸¤Î°ì¼ê¡É¤Ï
¡¡Åê³«É¼¤ò10·î4Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤âº£½µ¸åÈ¾¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1993Ç¯¡¢½éÅöÁª»þ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤ÌÐÌÚ»á
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬ÌÐÌÚ»á¤À¡£ÅöÁª²ó¿ô11²ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ç¡¢1993Ç¯¤ËÆüËÜ¿·ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢À¯¼£²È¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1995Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ØÆþÅÞ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤Ï·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤âÌ³¤á¤¢¤²¡¢ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡Ö¥¿¥Õ¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ê¼ê¤´¤ï¤¤¸ò¾ÄÁê¼ê¡Ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´´»öÄ¹¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î´ßÅÄÁíÍý¤ò»Ù¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é½ÐÇÏ¤·¤¿µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀÐÇËÁíºÛ¤ËÇÔ¤ì¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢º£²¿¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤ÇËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£ÌÐÌÚ»á¤ËÊ¹¤¯¡È10¤Î¼ÁÌä¡É
¡¡ºÇ¶á¤ÏYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆÊÌÚ¸©¤Îº×¤ê¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¾Æ¤¯¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÉ¬¤ººÆÀ¸¤Îµ°Æ»¤ËÌá¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ë¡¢10¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
Q1.ÎÁÍý¼«Ëý¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥³¥á¤ÏºÇ¶á¤¤¤¯¤é¤Ç¹ØÆþ¡©
¡¡5kg4200±ß¤°¤é¤¤¡£
Q2.ºÇ¶á¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡Ö¹â¤¤¤Ê¡×¤È°ìÈÖ´¶¤¸¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡©
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¡£¾Æ¤¤½¤Ðºî¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤À¤¬¡¢È¾¶Ì¤Ç400±ß°Ê¾å¤·¤¿¡£
Q3.¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Äê´üÅª¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡ÖNetflix¡×¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Q4.¹â¹»À¸¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡Ö5415±ß¡Ê¢¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¿ÊÏ©¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¼ÂÂÖÄ´ºº2025¡×¤è¤ê¡Ë¡×¤Ï¹â¤¤¡©Äã¤¤¡©
¡¡´¶³ÐÅª¤Ë¼ã´³¹â¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢º£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¡£
Q5.ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÊó½·¡Ö4000Ëü±ß¡×¤Ï¹â¤¤¡©Äã¤¤¡©
¡¡½ô³°¹ñ¤Î¼óÇ¾¤äÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Êó½·¤Î¹â¤¤¡¦°Â¤¤¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Q6.³°¸ò¸øÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÏÅöÁ³¡©
¡¡ÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É½½¿ô»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤Ë³¬ÃÊ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤¬Ìµ¤¤ÊØ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¹Ô¤¯¡£
Q7.¿·NISA¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·NISA¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Q8.¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î´óÉÕ³Û¤Ï¡©¤É¤³¤Ë¡©
¡¡¤³¤Î20Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»¤òÂ£¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£
Q9.¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ÎÅê»ñ¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç²¿¤òÆÀ¤¿¡©
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¸¥à¡£ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï·ò¹¯¡£
Q10.»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¶â¤Ï»È¤¤ÀÚ¤ë¡©²ÈÂ²¤Ë¤¤¤¯¤é»Ä¤¹¡©
¡¡¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¾¯»Ä¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸±°¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Öº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Âç²ñ¼Ò¤¬µÞÂ®¤Ë¶ÈÀÓ°²½¤·¤¿ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î¾õÂÖ¡×
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï10Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ëÀ¯¼£¤òºî¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2Ç¯¡×¤È¤âÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤â¼«Ì±ÅÞ¤âÍªÄ¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÆÀ¸¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë1¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼ã¤¤Ç¯Âå¤Ï¡¢º£²óÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¤µ¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢·ëÅÞ°ÊÍè¤Î´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ç¸À¤¨¤ÐÂç²ñ¼Ò¤¬µÞÂ®¤Ë¶ÈÀÓ°²½¤·¤¿ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅÞ¤Ç¤âÀ¯ÉÜ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¿¦¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÊû¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸À¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤ËÎ±¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼ã¼ê¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤·¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÞ¤ËÊ¬ÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢µóÅÞÂÖÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Î¿Í»ö¤Ï¤»¤º¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡È²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÎÉ¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£Â÷¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë°ÕÌ£¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¶¤ÇÁêÅöÈãÈ½¤â¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£¼ã¼ê¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Äµ¤»ý¤Á¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç47É¼¤È¤Ê¤ê9¿ÍÃæ6°Ì¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷É¼¤ò¹ç·×¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÞ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´íµ¡´¶¡¢À¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°²ó¤Ï´´»öÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡ÉÌäÂê¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Á¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÁ°²ó¤ÏÁ°²ó¡¢º£²ó¤Ïº£²ó¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£ÌÐÌÚ»á¿ä¤·¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÐÌÚ»á¤ò¿ä¤¹¼«Ì±ÅÞ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÌ³·Ð¸³¤«¤é¸½ºß¤Î¹ñÆâ³°¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê¤¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÐÌÚ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖSNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹ÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡£¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤«¤ÄÃ±½ãÌÀ²÷¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµÄ°÷¡¦ÅÞ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤È¤·¤ß¤Ä¡Ù¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢°Õ³°¤È¥·¥ã¥¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SNSÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏTikTok¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¬100Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡Ø²¿¤Ç¤³¤ì¤¬¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤òÉ¬¤ººÆÀ¸¤Îµ°Æ»¤ËÌá¤¹¡× ¤½¤ÎÀ¯ºö¤Ï
¡¡ÌÐÌÚ»á¤¬À¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¸³è»Ù±çÆÃÊÌÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¡£³ÆÃÏÊý¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¡¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»²±¡Áª¸øÌó¤Î°ìÎ§µëÉÕ¤ËÂå¤ï¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²ÄêÃå¡Ê2Ç¯°ÊÆâ¡Ë¤Þ¤Ç¸òÉÕ¤·¡¢¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»ºâ¸»¤ÏÀÇ¼ýÅØÎÏ¤ÇÏÅ¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¶âµëÉÕ¤ÏÃùÃß¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤ÏÇö¤¤¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¤â·è¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢º£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¸òÉÕ¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ºâÀ¯Åª¤Ë¸·¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤ë¤È1Ç¯È¾Àè¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤ÇÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÍ×Ë¾¡¦Í¥Àè½ç°Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë³°¸ò¸ò¾Ä¤È°ì½ï¤À¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Á´¤Æ¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Win-Win¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼Ú¶â¤òºî¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÇØÉé¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÆÀ¸¤Îµ°Æ»¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅê»ñ¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤äÀßÈ÷¡¢¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤¬¡¢´ë¶È¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÄÂ¾å¤²¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ´ë¶È¤Î¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾ÃÈñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ÃÈñ¤¬³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¡¢¿·¤·¤¤»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤¬¤Ä¤®¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÂ¾å¤²¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÅê»ñ¤À¡×¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë