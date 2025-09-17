

岡山県岡山市にある岡山済生会総合病院は、医療や福祉、健康について楽しく学べる病院開放型イベント「済生会フェア2025」を、10月4日(土)に開催する。

同イベントでは、普段は見ることができない病院内部の設備や医療機器を、実際に見て・触れて・体験できる。

「済生会フェア2025」概要

日々のくらしの中には、実はたくさんの「医療」が息づいている。食事や運動などの生活習慣から、定期的な健康診断や自分でできる健康チェックまで、これらすべてが私たちの健康を支える「身近な医療」だ。

「済生会フェア2025」のテーマは、「くらしの中の身近な医療〜このまちと、さいせいかい〜」。医療をもっと身近に感じられる、毎日の生活に役立つ健康のヒントを楽しく学べる。

同イベントには、「まちの安心と、さいせいかい」「まちの健康と、さいせいかい」「まちの未来と、さいせいかい」というサブテーマも。当日は、このサブテーマに沿った展示・ゲーム・体験型イベントを展開し、子どもから大人まで楽しみながら医療の大切さに触れられる機会を創出する。

また、地域とのコラボも。「ファジアーノ岡山」の選手パネルフォトスポットや、中国銀行とのコラボ企画「知ってみよう お金の世界」、ノートルダム清心女子大学とのコラボ企画「amour 愛を届ける健康焼菓子」などを展開する。

さらに、キッチンカーや飲食も登場するなど、50を超えるコーナーが展開される。

サブテーマ「まちの安心と、さいせいかい」

サブテーマ「まちの安心と、さいせいかい」に沿った企画では、救急車や医療機器の展示、模擬診療体験などを通じて、医療スタッフの働きや地域の安心を守る仕組みを学べる。子どもも大人も「もしも」の時の行動を、楽しく体験しながら知ることができる。

[caption id="attachment_1424754" align="aligncenter" width="600"] 同院のDMAT隊員(済生会フェア2023)[/caption]

DMAT(災害派遣医療チーム)による展示では、救急車やDMATカーなど、災害時に活躍する車両を間近で見ることが可能。運転席に乗ったり、ストレッチャーを体験したりできるほか、記念撮影もOKだ。消防のタンク車や警察のパトカー、白バイもやってくる。

[caption id="attachment_1424752" align="aligncenter" width="600"] 運転シミュレーター模擬体験(済生会フェア2023)[/caption]

このほか、「認知症ケア 癒しのマフ編み会」「運転シミュレーターで模擬体験」などもある。

サブテーマ「まちの健康と、さいせいかい」

[caption id="attachment_1424755" align="aligncenter" width="600"] 検査技師による超音波検査の実演(済生会フェア2023)[/caption]

[caption id="attachment_1424753" align="aligncenter" width="600"] 消化管内視鏡を見て、さわってみよう(済生会フェア2023)[/caption]

サブテーマ「まちの健康と、さいせいかい」に沿った企画は、中央検査科による体験コーナーが充実。顕微鏡で血液細胞を観察したり、超音波機器でゼリーの中身を観察したりと、医療検査の裏側を楽しく学べる。実際の検査室で使われている機器を使用するため、理科好き・実験好きな子どもたちに特におすすめだ。

また、血圧測定やベジチェック、体力テストなどの測定コーナーや楽しく体を動かせる企画も用意。自分や家族の健康づくりに役立つ情報を持ち帰ることができる。

[caption id="attachment_1424751" align="aligncenter" width="600"] 済生丸VR体験ツアー(済生会フェア2023)[/caption]

このほか、「日本唯一の診療船 済生丸VR見学ツアー」「やってみよう！一時救命処置」「歯ピネスブース(歯科口腔外科)体験」などもある。

サブテーマ「まちの未来と、さいせいかい」

サブテーマ「まちの未来と、さいせいかい」に沿った企画では、医療職を体験できるワークショップ、職業相談、看護学校での進路ガイダンスなど、子どもから大人まで楽しみながら“将来の姿”を体感できる。

「手術室フォトジェニック」では、手術着やマスク、手袋を身に着けて、実際の手術台で医師になりきって記念撮影が可能。無影灯の光が灯る中での撮影は、まるで医療ドラマのワンシーン！SNS映え間違いなしだ。なお「手術室フォトジェニック」を体験するには、整理券が必要。

[caption id="attachment_1424756" align="aligncenter" width="600"] 電気メスを使って手術体験(済生会フェア2023)[/caption]

[caption id="attachment_1424750" align="aligncenter" width="600"] 最先端のダヴィンチ手術を見てみよう(済生会フェア2023)[/caption]

このほか、「電気メスを使ってみよう」「ダヴィンチ手術を見てみよう」などがある。

岡山済生会総合病院について



岡山済生会総合病院は、急性期医療を担う岡山県の中核病院の1つ。救急医療やがん診療に注力し、より多くの患者を受け入れるための設備の充実はもちろん、高度な医療技術の提供のため、関連する複数の診療科や多職種など、病院の総力を挙げて取り組んでいる。

医療や福祉、健康について楽しく学べる「済生会フェア2025」に参加してみては。

■済生会フェア2025

日時：10月4日(土) 10:00〜15:00

場所：岡山済生会総合病院・岡山済生会看護専門学校

住所：岡山県岡山市北区国体町2−25/岡山県岡山市北区国体町1−11

詳細：https://okayamasaiseikai.or.jp/fair

(Higuchi)