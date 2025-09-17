

BARNUMは、グラフェンを配合した新しいボディジェル「BOOSTON(ブーストン)」と「BOOSTOF(ブーストフ)」を、9月8日(月)に同時発売。

公式ECサイト、羽田エアポートガーデン直営店、宮古空港売店グリーンリーフ、一部スポーツクラブ、ゴルフ場などで販売中だ。

グラフェン配合の注目ボディジェル

すでにグラフェン配合のボディジェルは「Fine Graphenen for Body」がショップチャンネルでのTV販売や、羽田エアポートガーデン直営店、一部スポーツクラブ、ゴルフ場にも導入されており注目を集めているそう。

そんなグラフェンジェルシリーズから、新たにライフスタイルを提案するブランドが登場した。

次世代の素材・グラフェン

グラフェンは、2004年に発見された炭素原子が蜂の巣のように並んだ素材で、さまざまな働きが注目される画期的な原料だ。2010年のノーベル物理学賞受賞をきっかけに、世界中で研究や応用が進んでおり、その可能性から「次世代の夢の素材」とも呼ばれている。

さらに、グラフェンが化粧品原料として国際的な成分名称(INCI名)を与えられたのは、わずか1年半前だそう。まだ新しいカテゴリーであることから、グラフェンを配合した化粧品は世界的にも希少で、今後の市場拡大が期待されているとのこと。

BARNUMは、注目されている原料をいち早く日本国内でナノ化・特殊加工し、製品化に成功。基礎化粧品やヘアケア製品、ボディジェルといった日常で使いやすい形で展開し、国内外から注目を集めている。

製品ごとの特徴と共通の魅力



「BOOSTON」は、朝起きてなんだかスッキリしない、と感じるような日中の活動前に、肩・腰・脚など気になる部分に塗るのがおすすめ。

無香料でべたつかず、サラッと爽快な使用感で、アクティブな一日をサポートしてくれる。



「BOOSTOF」は、夜のバスタイム後や就寝前の使用が推奨されている。みずみずしい洋梨と可憐な花束のようなアロマの香りがリラックスをもたらし、一日頑張ったカラダへのご褒美ジェルとして、心地よい休息へと導いてくれる。

これら2つのジェルの共通の特徴は、日本国内でナノ化や特殊加工が施された独自成分のグラフェンを配合していること。さらに、温泉水やプロテオグリカン、コラーゲン、セラミド、ナイアシンアミド、沖縄の月桃葉エキスなど、こだわりの美容成分も多数配合されているのが特徴だ。

パッケージはカラフルで、携帯しやすい80gのチューブタイプ。親しみやすいキャラクター「トンくん」と「トフちゃん」にも注目してみては。

BARNUMの取り組み



BARNUMは、「地球とカラダに優しいコト」を企業理念に、メイドインジャパンのBeauty＆Wellness製品を数多く国内外へ展開している企業。いち早くグラフェンに注目し、独自のグラフェン原料を応用した化粧品やボディケア商品の開発、製造、販売を行っている。

今回紹介した商品は、空港店舗、ショップチャンネルでのTV販売や、スポーツクラブ、ゴルフ場といった多様な市場で展開。日本発のグラフェンコスメブランドとして注目されている。

世界が注目する先端素材グラフェンを配合！新感覚のボディジェルで、毎日のケアを楽しんでみては。

BARNUM公式HP：https://barnum.co.jp

(丸本チャ子)