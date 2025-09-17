¡ÚÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Û¡ÖÂè32²ó¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×³«ºÅ·èÄê¡ªº£Ç¯¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÆÃ½¸
¥¥Í¥³¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢10·î31Æü(¶â)¡Á11·î4Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢ÅìµþÆó»Ò¶ÌÀî¤Î³¹¤Î³Æ½ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¡ÖÂè32²ó¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¡¦Ã»ÊÔ¹ç¤ï¤»¤Æ62ºîÉÊ(¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óºîÉÊ51ËÜ¡¿ÆÃÊÌ¾å±Ç11ËÜ)¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤À¡£¡ÖÂè32²ó ¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×
¡Ö¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î»ùÆ¸±Ç²èÉôÌç¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Âè1²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£Ç¯¤Ç32²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î»Ò¤É¤â¹ñºÝ±Ç²èº×¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤À¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê´¶¾ð¤òÂÎ¸³¤¹¤ë±Ç²è¤â¾å±Ç¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Îµ¤¤Å¤¤Ê¤É³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¾å±ÇÊýË¡¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¤òÆüËÜ¸ì¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÀ¼Í¥¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¿áÂØ¾å±Ç¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÏËèÇ¯¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿±Ç²è¤ÎÆÃ½¸¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÃæ²¤¤Î¹ñ¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ºî¶Ê²È¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Î¸Î¶¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¡£±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ê¤É¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç»íÅª¤ÊºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
[caption id="attachment_1422189" align="aligncenter" width="547"] ¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¦¥¥ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ[/caption]
²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀÚ¤ê»æ¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¦¥¥ê¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¡£±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å±Ç
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿³ºº
¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤ò¡Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥óÉôÌç¡×¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥ºÉôÌç¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¾å±Ç¡£¾å±ÇºîÉÊ¤Ï¡Ö1ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡×¡Ö5ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡×¡Ö10ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡×¡Ö13ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡×¤ÈÇ¯ÎðÊÌ¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â±Ç²èº×¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¹ñºÝ¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ò¿³ºº¡¦·èÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¡£
»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿9¡Á12ºÐ(¾®³Ø4Ç¯À¸¡Á¾®³Ø6Ç¯À¸)¤Î¡Ö¥¥Í¥³¿³ºº°÷¡×¡¦13¡Á18ºÐ(Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡Á¹â¹»3Ç¯À¸)¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥º¿³ºº°÷¡×¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤¿¤¤¡¦¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤òÁª¤Ö¡£±Ç²èº×ºÇ½ªÆü¤Ë¡Ö¥¥Í¥³¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Á¥ë¥É¥ì¥óÄ¹ÊÔÉôÌç¡¦Ã»ÊÔÉôÌç¡×¡Ö¥¥Í¥³¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Æ¥£¡¼¥ó¥ºÄ¹ÊÔÉôÌç¡¦Ã»ÊÔÉôÌç¡×¡Ö¥¥Í¥³¥°¥é¥ó¥×¥ê ÆüËÜºîÉÊÄ¹ÊÔ¡¦Ã»ÊÔÉôÌç¡×¡Ö¥¥Í¥³¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¡×¡Ö¥¥Í¥³Ì¾ÍÀ¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°÷¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¿Æ»Ò¤Ç⼀½ï¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ
¡Ö¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢±Ç²è¾å±Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿Æ»Ò¤Ç⼀½ï¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£
·Ý½Ñ¤ÎÂè⼀Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢±Ç²èº×¤ÇÀ¸¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÀ¼Í¥¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²»³Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£ºîÉÊ¾å±Ç²ñ¾ì
Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥Û¡¼¥ë¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1-14-1Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºS.C.¥Æ¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È2F
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî¥·¥¢¥¿¡¼1¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1-14-1Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºS.C.¥Æ¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È3/4F
¶ÌÀîüâÅç²°S¡¦CÆî´Û6F¥Û¥ï¥¤¥È¥â¡¼¥ë¡§À¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî3-17-1
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È/¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×²ñ¾ì¡Ó
Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÃæ±û¹¾ì¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1
Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¥¬¥ì¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1
¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº× ¸ø¼°HP¡§https://www.kineko.jp
¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×X¡§https://x.com/kineko_filmfes
¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×Instagram¡§https://www.instagram.com/kineko_filmfes
