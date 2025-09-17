

日々の喧騒やノイズに悩まされる現代人のために、新感覚の耳栓が誕生した。

タツフトは今回、シリコーン一体成型による究極のフィット感と高い遮音性を実現した耳栓「Chilltune(チルチューン)」2,800円(税込)を、楽天市場にて販売開始した。

現代人のパフォーマンスと生活の質向上を目的に開発



日々様々な音に囲まれる現代社会では、知らず知らずのうちに心身がストレスを受けている。欧州の研究(HYENA Study)では、60dBを超える騒音にさらされた女性は、朝のストレスホルモン(コルチゾール)濃度が平均34%上昇すると報告されている。

このコルチゾールの上昇は、シワ・たるみ、乾燥・くすみ、抜け毛など、美容への影響も示唆されている。

また、世界保健機関(WHO)は、良質な睡眠には30dB以下の騒音レベルが適していると報告しているが、一般的な室内の騒音レベルは45dB前後と、この基準を上回ることが少なくない。

さらに、オフィスでは50〜70dBの騒音環境が一般的で、60dBの騒音により集中力が最大10%低下したという研究報告もある。

このように、人々の生活の質は騒音によって知らず知らずのうちに脅かされている。テレワークや多様な働き方が広がる現代だからこそ、同社は「騒音」という課題を解決し、現代人のパフォーマンスと生活の質を向上させるためにChilltuneを開発した。

パーソナルなフィット感と適度な遮音性



Chilltuneは、着脱と微調整が容易な独自の「ムーン・グリップ形状」を採用している。指でつまむだけでスムーズに装着でき、耳のサイズや形状に合わせて細かな調整が行えるため、不快な圧迫感を抑えつつ最適なフィット感を実現する。

さらに、イヤープラグ本体と、XS、S、M、Lの4サイズから選べるイヤーチップが組み合わさることで、一人ひとりの耳に合わせたパーソナルなフィット感を追求した 。

また、同製品の遮音レベルは、日常生活に最適な「中程度」。鉄工所や空港のグランドスタッフが使用するような高遮音性の耳栓とは異なり、会話や電車の車内アナウンスなど、必要な音は聞き取ることが可能だ。

35〜40dB程度の静かな環境は、集中力を妨げず生産性を維持する音環境として推奨されており、Chilltuneを使えば、こうした「集中に適した静けさ」を自分の作業空間に取り入れることが可能だ。

上品なモダンカラー＆利便性を追求した専用ケース



カラーはトラフィックホワイト、



バーガンディレッド、



パリスブルー、



スプルースグリーン、



ベルベットブラックの5色展開となっている。

落ち着いた上品なカラーリングで、ビジネスやカジュアルなど、静音アクセサリーとしてどんなTPOにも合わせやすく、コーディネートの一部として楽しめる。

透明な専用ケースは、中身がひと目でわかるため、持ち忘れを防止する。また、ケースにはループが付いており、カラビナなどを装着してバッグやキーホルダーに取り付ければ、どこにでも手軽に持ち運べる。

徹底的にこだわった高品質な素材と仕上げの美しさ

Chilltuneは、耳栓という枠を超え、静音アクセサリーとしても愛着を持って長く使ってもらうために、細部の素材と仕上げに徹底的にこだわった。

イヤープラグ本体とイヤーチップには、FDA(米国食品医薬品局)の規格CFR 177.2600(繰り返し使用されるゴム製品)に準拠した高品質シリコーンを採用。肌にやさしく、哺乳瓶にも使われるほど安全性が高いこの素材は、長時間の装着でも快適さを保つ。

ブランドロゴはプリントではなく刻印を施し、摩耗に強く、上質な印象に仕上げた。また、本体・チップともに継ぎ目のない一体成型で、メンテナンスがしやすく衛生的だ。

同商品が活躍するのは、 デスクワーク、勉強、読書、カフェでの作業などの集中したい時や、 旅行先でのホテル、同室者のいびき、生活音などの良質な睡眠を求めるとき。

また、ライブ、フェス、スポーツ観戦などでの聴覚保護、 電車、バス、飛行機内での騒音対策など公共交通機関での移動時にも活躍する。

Chilltuneで日々の喧騒から解放され、快適に過ごそう。

タツフト公式サイト：https://www.tatsufuto.co.jp

(佐藤 ひより)