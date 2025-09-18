【駆け込み万博】東ゲート前には今朝も長い列が…17日(水)は20.7万人が来場し平日でも20万人超が続く　次の週末〜週明けは連日「入場枠満員」　閉幕日まで「毎日大変混雑」の予想

万博開幕から１５９日目となった９月１８日（木）。今朝も大阪メトロ・夢洲駅から万博会場に入る人が集まる東ゲート前には、長い列が広がっていました。



９月半ばを過ぎましたが、大阪の予想最高気温は３２℃で、きょうも暑い一日となる見込みです。



博覧会協会の発表によりますと、きょう１８日も会場は「大変混雑」の予想。東ゲートの入場枠は午前中は満員で、西ゲートの入場予約枠に空きがあるのは午前１１時台のみとなっています。





◆９月１７日（水）は一般来場者数２０．７万人平日でも２０万人超えが続く博覧会協会は、きのう９月１７日（水）の来場者数の速報値を２２万８０００人と発表しました。このうち関係者が２万１０００人いるため、実質の一般来場者数は２０万７０００人です。開幕以来４番目、１４日（日）に並ぶ来場者数となりました。閉幕まで残り１か月を切り、平日でも２０万人を超える高い水準の来場者数となる日が続いています。また、開幕から１５８日間の累計の一般来場者数は１９８０万人を超えていて、「関係者を除いて２０００万人超え」の大台が目前に迫っています。博覧会協会は「会期終盤は希望日時での来場予約が難しくなることが予想される」として、すでにチケットを持っている人に対し、早めの来場予約を強く推奨するとともに、８月１８日からはチケット購入時の来場日時指定を必須としています（チケット購入後の来場日変更は３回まで可能）。また、希望日時に予約ができず、購入したチケットを使用しない場合でもチケット代金の払い戻しは行わないとしています。◆閉幕日まで２５日入場予約枠に空きがある日／ない日を要確認１０月１３日の閉幕まで２５日となりました。残る会期の混雑予想は、以下の通りです。▼大変混雑…入場枠すでになし９月２０日（土）、２１日（日）、２２日（月）、２３日（火）、２６日（金）、２７日（土）、２８日（日）、１０月４日（土）、１３日（月・閉幕日）▼大変混雑…入場枠残りわずか９月１８日（木）、１９日（金）、２４日（水）２５日（金）、２９日（月）〜１０月３日（金）、１０月５日（日）〜１２日（日）閉幕日まで、混雑予想が「混雑」「やや混雑」「平常通り」の日は一日もなく、平日も含めすべての日で「大変混雑」となっています。また、１８日時点で、閉幕日を含む９の日程で既に入場予約枠が満員になっています。万博の来場にあたっては最新情報の確認が必要です。