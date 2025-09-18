脚本家の中園ミホ氏が１８日、ＮＨＫ「あさイチ」にＶＴＲで登場。自身が手がける朝ドラ「あんぱん」で、自身をモデルにした少女を登場させた後の裏話を披露した。

この日は、「あんぱん」がいよいよクライマックスを迎えていることから、中園氏に鈴木奈穂子アナがインタビュー。中園氏は、嵩のモデルとなったやなせたかし氏と幼い頃、文通をしていたことは知られており、ドラマの中では自身をモデルにした佳保ちゃんを登場させている。

この佳保ちゃんは、父親を亡くしたばかりだったが、嵩の詩を読んで初めて外に出ると言ってやってきたのが嵩の家。緊張しているように見えたが、「家があんまりボロだから…固まってただけ」「ケーキはないの？」「サイダーは？」など言い放つなど、なかなか失礼な子供として描かれていた。

中園氏は「申し訳ありませんでした」と笑い「親戚とかに叱られて。なんであんな子にしたんだって」と放送直後にすぐ、親戚からお叱りの連絡が入ったという。

「さすがに私はあそこまで失礼な子ではなかったんですけど、でも詩を愛する子供が皆、天使のように清らかでお行儀のいい子とは限らないですよね。もし、ああいう失礼な子が来たとしても、やなせさんはああいう風に優しく迎えてくれるだろうなって」と、やなせ氏の優しさを伝えたかったと説明していた。