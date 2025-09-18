【ロンドン＝蒔田一彦】国賓として英国を訪問している米国のトランプ大統領は１７日、ロンドン近郊のウィンザー城で開かれたチャールズ国王主催の晩さん会に出席した。

演説では、米大統領で初めてとなる２度の国賓訪問について「人生における最高の栄誉の一つだ」と述べ、国王に敬意を表した。

トランプ氏は「米国と英国の絆は貴重で永遠だ」と語った。国王も演説で両国の関係を「不朽の絆」と表現し、特に軍事・安全保障面の関係は「かつてないほど緊密だ」と述べた。

国王はロシアによるウクライナ侵略に触れ、「暴虐が再び欧州を脅かす中、我々両国と同盟国は侵略を阻止し平和を確保するため、ウクライナ支援で結束している」と強調した。また、トランプ氏による「世界で最も解決困難ないくつかの紛争の解決策を見いだそうとする個人的な献身」をたたえた。

晩さん会には約１６０人が招かれ、スターマー英首相やルビオ米国務長官のほか、アップルのティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）、オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯら米企業トップも出席した。

一方、ロンドン中心部では国賓訪問に反対するデモが行われ、英ＢＢＣによると数千人が参加した。