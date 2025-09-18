À®ÅÄ¾¼¼¡¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡×¸åÇÚ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÖRockon¡¡Social¡¡Club¡×¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1/5(¿å)¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ØTHE SHOW MAN¡ÙRockon Social Club ¤È°ìÎ®¤Î¡ÉSHOW MAN¡É¤¬Â£¤ë¹ë²Ú°¼à¥¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à»²²Ã¡ÉSHOW MAN¡É#ºæÀµ¾Ï ¤µ¤ó #ÂçÍ§¹¯Ê¿ ¤µ¤ó #ÃÊÅÄ°ÂÂ§ ¤µ¤ó #NOKKO ¤µ¤ó #¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼ #Ýæ»ÖÔ¥ #µµÍüÏÂÌé ¤µ¤ó #MISIA ¤µ¤ó¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢½çÉÔÆ±¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤È¸µ¡ÖKAT¡½TUN¡×¤ÎµµÍü¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¡ÖJUN SKY WALKER(S)¡×¤Î»û²¬¸Æ¿Í»á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤ÎµµÍü·¯¤È¸Æ¿Í¤µ¤ó¡¡µµÍü·¯¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÂÌé¤Ï¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡µµÍü·¯¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«°ì½ï¤Ë¿©»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È&¥í¥Ã¥¯¡¡¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤È¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¡Á¤Ãµµ¡Á¥¤¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Á¡¡¥³¥é¥Ü¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤Æ¡Á¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÀ®ÅÄ¾¼¼¡¤µ¤ÞµµÍü¤µ¤óµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¼¼¡¤ÈÏÂÌé¡¡´¶¾ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¼¼¡·»¤ËÀ¨¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤Âç¹¥¤¡×¡Ö¿·µì¤Î¿ä¤·¤¬Æ±¤¸¤ª¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£