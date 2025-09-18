MOTONのバスソルト新作♡フラワーガーデン香る贅沢バスタイム

MOTONから、新作「ピンククリスタルバスソルト フラワーガーデンの香り」2,200円(税込)/500gが登場♡ 9月22日(火)より全国のLOFT・PLAZA・HANDS・アットコスメ・shop in・MOTON公式オンラインストアで順次発売。天然塩(*1)と天然由来成分(*2)を配合し、肌をしっとりなめらかに整え、華やかなお花畑の香りで至福のバスタイムを演出します♪

ふんわり包み込む天然ピンクソルト



ピンクヒマラヤバスソルト(*1)を使用した「ピンククリスタルバスソルト」2,200円(税込)/500gは、体を芯から温め、日々の疲れをしっかりほぐします。

古い角質やくすみの原因をオフし、入浴後も透明感のある肌へ導きます♡

(*1ピンクヒマラヤバスソルト)

(*2パパイン酵素、オリーブオイル)

よーじや×OSAMU GOODS®コラボ♡限定パッケージ登場

フラワーガーデンの香りでリラックス



香りは人気のヘア&ボディミスト「FLOWER GARDEN」と同じ、華やかで上品なお花畑の香り。お湯に50g加えてよくかき混ぜれば、全身を優しく包み込む香りで心も体も癒されます♪

使いやすさと展開店舗



全国のLOFT・PLAZA・HANDS・アットコスメ・shop in・メイクアップソリューション・MOTON公式オンラインストア(Amazon・楽天・Yahoo!)で購入可能。

自宅で簡単に贅沢なバスタイムを楽しめます。

MOTONバスソルトで贅沢バスタイムを♡



