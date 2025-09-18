MOTONのバスソルト新作♡フラワーガーデン香る贅沢バスタイム
MOTONから、新作「ピンククリスタルバスソルト フラワーガーデンの香り」2,200円(税込)/500gが登場♡ 9月22日(火)より全国のLOFT・PLAZA・HANDS・アットコスメ・shop in・MOTON公式オンラインストアで順次発売。天然塩(*1)と天然由来成分(*2)を配合し、肌をしっとりなめらかに整え、華やかなお花畑の香りで至福のバスタイムを演出します♪
ふんわり包み込む天然ピンクソルト
ピンクヒマラヤバスソルト(*1)を使用した「ピンククリスタルバスソルト」2,200円(税込)/500gは、体を芯から温め、日々の疲れをしっかりほぐします。
古い角質やくすみの原因をオフし、入浴後も透明感のある肌へ導きます♡
(*1ピンクヒマラヤバスソルト)
(*2パパイン酵素、オリーブオイル)
フラワーガーデンの香りでリラックス
香りは人気のヘア&ボディミスト「FLOWER GARDEN」と同じ、華やかで上品なお花畑の香り。お湯に50g加えてよくかき混ぜれば、全身を優しく包み込む香りで心も体も癒されます♪
使いやすさと展開店舗
全国のLOFT・PLAZA・HANDS・アットコスメ・shop in・メイクアップソリューション・MOTON公式オンラインストア(Amazon・楽天・Yahoo!)で購入可能。
自宅で簡単に贅沢なバスタイムを楽しめます。
MOTONバスソルトで贅沢バスタイムを♡
MOTON「ピンククリスタルバスソルト フラワーガーデンの香り」2,200円(税込)/500gは、天然塩(*1)とパパイン酵素・オリーブオイル(*2)配合で肌をしっとり整え、華やかな香りで癒されます♪
全国のLOFT・PLAZA・HANDS・アットコスメ・公式オンラインストアで購入可能。おうち時間を贅沢に彩る、至福のバスタイムを楽しんでください♡