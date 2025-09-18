¶ÌÀîÅ°»á¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¼«¿È¤ÎÁÛÄêÄ¶¤¨¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤Ë»ýÏÀ¡ÖÁê¼ê¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤¬¡Ä¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï18Æü¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢5²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤Î50¹æ¤òÊü¤Á¡¢»Ë¾å½é¤Î50Ã¥»°¿¶¤È50ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ë¡Ö50¡Ý50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÎÂçÃ«¤ÎÅêÂÇ¤ËÅÏ¤ë³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬»Ä¤ê»î¹ç10¤Ç¡¢»Ä¤ê»î¹ç11¤ÎÂçÃ«¤ò3ËÜ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡ÊÂçÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Î¡ËË¾¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÂçÃ«¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤½¤í¤½¤íÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ53ËÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¤¬¡Ö¤¤¤ä¡Á¡£Áê¼ê¤Ë¤âÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¤¬47ËÜ¡£50ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤¬¸Â³¦¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´õË¾Åª´ÑÂ¬¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È10»î¹ç¤Ç¡Ê¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¡Ë¥¼¥í¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬11»î¹ç¤Ç4ËÜ¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤¬µÕÅ¾¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢±©Ä»¤¬¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤µ¤ó¤âÂÇ¤Á¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È±þ¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶ÌÀî»á¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¡¢¤½¤Ã¤Á¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡Ë¤¬¤À¤á¤Ê¤é¡¢Ï¢Â³MVP¤Í¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Îº£µ¨MVP³ÍÆÀ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¸«Êý¤¬¶¯¤¯¡¢ËþÉ¼¤«¤É¤¦¤«¤¬ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÏ¢Â³MVPµÏ¿¤Ï²¿²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¡ÊÂçÃ«¤¬º£¸å¡Ë3Ç¯Ï¢Â³¤È¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤À¤ì¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£