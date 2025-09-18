美男美女だと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 「三浦翔平×桐谷美玲」夫婦を上回る1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女287人を対象に、「俳優の芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、美男美女だと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、三浦翔平さんと桐谷美玲さん。2016年放送のテレビドラマ『好きな人がいること』（フジテレビ系）での共演をきっかけに2018年に結婚。2020年には第1子長男が誕生しています。
人気俳優の登竜門とも言われる「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞と理想の恋人賞の受賞がきっかけで芸能界デビューを果たした三浦さん。高校1年生で“千葉のナンバーワン美少女”としてスカウトされ、俳優のほかファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルとしても活躍した桐谷さんの夫婦は、文句なしの“美男美女”夫婦として知られています。
回答者からは、「顔面偏差値が非常に高い夫婦だと思います」（40代男性／福島県）、「自然体で、見ていて嫌味のない美男美女夫婦だと思う」（40代女性／その他）、「共演してるドラマを見た時に2人が綺麗すぎて、衝撃的だったから」（20代女性／東京都）、「スタイル、顔どれもが素敵。ファッションセンスも凄いしモデル夫婦」（30代女性／沖縄県）などの声がありました。
1998年放送の人気ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）での共演をきっかけに、2001年に結婚した反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫婦。
反町さんは、俳優デビュー前はファッションモデルとして活動し、パリ・コレクション出演の経験も。松嶋さんは、高校時代にファッション雑誌『ViVi』の読者モデルとしてスカウトされたことがきっかけで芸能界入りしています。
2023年に資生堂メンのCMで夫婦初共演を果たし、今年の夏にも同ブランドの「SHISEIDO MEN 新アルティミューン」で再共演。結婚24年目の夫婦の“絵になる”美しさが注目を集めました。
回答者からは、「どちらも正統派美形で見ていて溜息が出るから」（30代女性／宮城県）、「若い時も今でもずっと美男美女だと思うから。あんな年の取り方をしたい」（30代女性／その他）、「年齢を共に重ねてもお互いの美意識が高く若々しく美しい」（60代男性／北海道）、「美男美女と言えばこの組み合わせが最初に思い浮かべる、結婚した当初もすごかったがいまでも変わらない美男美女ぶり、歳を取らないんじゃないかと錯覚させられる」（40代男性／岩手県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：三浦翔平×桐谷美玲／63票
2位は、三浦翔平さんと桐谷美玲さん。2016年放送のテレビドラマ『好きな人がいること』（フジテレビ系）での共演をきっかけに2018年に結婚。2020年には第1子長男が誕生しています。
回答者からは、「顔面偏差値が非常に高い夫婦だと思います」（40代男性／福島県）、「自然体で、見ていて嫌味のない美男美女夫婦だと思う」（40代女性／その他）、「共演してるドラマを見た時に2人が綺麗すぎて、衝撃的だったから」（20代女性／東京都）、「スタイル、顔どれもが素敵。ファッションセンスも凄いしモデル夫婦」（30代女性／沖縄県）などの声がありました。
1位：反町隆史×松嶋菜々子／125票
1998年放送の人気ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）での共演をきっかけに、2001年に結婚した反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫婦。
反町さんは、俳優デビュー前はファッションモデルとして活動し、パリ・コレクション出演の経験も。松嶋さんは、高校時代にファッション雑誌『ViVi』の読者モデルとしてスカウトされたことがきっかけで芸能界入りしています。
2023年に資生堂メンのCMで夫婦初共演を果たし、今年の夏にも同ブランドの「SHISEIDO MEN 新アルティミューン」で再共演。結婚24年目の夫婦の“絵になる”美しさが注目を集めました。
回答者からは、「どちらも正統派美形で見ていて溜息が出るから」（30代女性／宮城県）、「若い時も今でもずっと美男美女だと思うから。あんな年の取り方をしたい」（30代女性／その他）、「年齢を共に重ねてもお互いの美意識が高く若々しく美しい」（60代男性／北海道）、「美男美女と言えばこの組み合わせが最初に思い浮かべる、結婚した当初もすごかったがいまでも変わらない美男美女ぶり、歳を取らないんじゃないかと錯覚させられる」（40代男性／岩手県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)