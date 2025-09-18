福岡管区気象台は18日午前5時15分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第3号を発表した。福岡県では、18日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒を呼びかけた。また、18日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意喚起した。

［気象概況］九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。この前線は19日朝にかけて四国の南まで南下する見込み。このため、福岡県では、18日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがある。雨雲が予想以上に発達した場合や雨雲が同じ所に停滞した場合、警報級の大雨となるおそれがある。また、18日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがある。





［雨の予想］18日に予想される1時間降水量は多い所で、福岡、北九州、筑豊、筑後各地方とも50。18日6時から19日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、福岡、北九州、筑豊、筑後各地方とも100。［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意し。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。