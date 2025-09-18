14日にアルカスSASEBO（長崎県佐世保市）で開幕した「第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭」。県内各地でさまざまなイベントが繰り広げられるこの事業には「ながさきピース文化祭2025」という愛称がある。その考案者は佐世保市立清水中2年の塚原優里菜さん（13）。「ピース」には被爆80年を忘れないという決意を、「ながさき」という平仮名の軟らかな文字には、国籍や世代などあらゆるものを超えて共有したい、との思いを込めたという。

応募当時は清水小6年生だった。学校で配られた応募用紙を見て文化祭が2025年に行われると知り、「被爆80年」という言葉がすっと浮かんだと話す。

長崎に原爆が投下された8月9日は佐世保市内の学校も登校日で、被害の大きさや平和の尊さを学んでいるからかもしれない。

小さな頃から本が好きで、今でも頻繁に図書館に通う。これまでに読んだ数多くの伝記で印象深いのは、戦場で負傷兵を手当てしたナイチンゲールだ。

文化や音楽には言葉や肌の色が違っても、感動を伝える力がある。だからこそ「長崎から日本中、世界中に文化や音楽の力を発信して、平和を大切にしたいという思いを、私たちの世代が伝えていきたい」。

考案した愛称は、オフィシャルスポンサーのカステラ店が商品に文字を刻印したり、バス会社がラッピングを貼って走らせたりしている。自分が生み出したフレーズを街で見た時は、「うれしかった」と笑顔を見せた。

中学ではソフトテニス部に所属している。

（重川英介）