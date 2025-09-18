「ヒメネスでさえ、この数字を羨んだだろう」開幕５戦５発の絶好調FW上田綺世にオランダメディアの称賛止まず！「貪欲さには満足」「チャンスを逃さない」
日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地９月17日、エールディビジの第３節（延期分）でフォルトゥナ・シッタルトと対戦。２−０で勝利して開幕５連勝を飾った。
この試合に先発した上田はスコアレスで迎えた40分、敵陣で味方がボールを奪ったこぼれ球に反応。左足のシュートを落ち着いて流し込んで先制点を奪った。
これで上田はリーグ戦５戦５発となり、得点ランキングでもトップタイとなった。そんな日本人FWをオランダメディア『De Telegraaf』は、「ウエダのゴールへの貪欲さには満足できる」と称える。
「調子を上げてきているようだ。開幕からの５試合で５ゴール目だ。フェイエノールトで絶頂期を迎えていたサンティアゴ・ヒメネスでさえ、この数字を羨んだだろう」
また『VI』が「ウエダの活躍でフェイエノールトが単独首位に立った」と称えれば、『ED』も、「日本人ストライカーの見事なゴール。フェイエノールトのストライカーはチャンスを逃さない」と賛辞を贈っている。
絶好調の上田が今季、どこまでゴール数を伸ばすのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
