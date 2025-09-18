「本物のプリンセス」「素敵です」ベレーザ塩越柚歩が“夢の国”で笑顔満開！ キャミワンピ姿のオフショットに反響「アイスキャンディー、美味いよね」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する日本女子代表MFの塩越柚歩が、自身のXを更新。キャミソールワンピース姿で、オフに訪れたディズニーランドでのひとときを複数の写真とともに公開し、ファンの注目を集めている。
投稿では、夢の国のシンデレラ城を背景にした１枚や、テーマパークならではのフードを楽しむ姿などをアップ。自然体でリラックスした表情を見せ、「いつだって笑顔と元気をもらえる特別な場所。私のパワースポット。夏のイベントも行けて大満足。次はいつかな〜」と心境を綴った。
この微笑ましい発信に、ファンからは「素敵なシンデレラ」「可愛すぎ！」「イキイキした笑顔が素敵です」「本物のプリンセスがTDLに行ったのか」「アイドル可愛い」「とってもキュート」「アイスキャンディー、美味いよね」といったコメントが寄せられ、絶賛の声が広がっている。
今夏、アカデミー時代から過ごした浦和Lを離れ、ベレーザに完全移籍した27歳のドリブラー。新天地で今季ここまで、リーグ戦全試合に先発して２試合連続ゴールを挙げるなど、さっそく真価を発揮している。
ピッチ上では高い技術と献身的なプレーでチームを支える塩越だが、今回の投稿からは等身大の姿が伝わり、ファンにとっても癒やしの時間となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】自然体な表情で楽しむ！ 塩越のディズニー満喫ショット！
投稿では、夢の国のシンデレラ城を背景にした１枚や、テーマパークならではのフードを楽しむ姿などをアップ。自然体でリラックスした表情を見せ、「いつだって笑顔と元気をもらえる特別な場所。私のパワースポット。夏のイベントも行けて大満足。次はいつかな〜」と心境を綴った。
この微笑ましい発信に、ファンからは「素敵なシンデレラ」「可愛すぎ！」「イキイキした笑顔が素敵です」「本物のプリンセスがTDLに行ったのか」「アイドル可愛い」「とってもキュート」「アイスキャンディー、美味いよね」といったコメントが寄せられ、絶賛の声が広がっている。
ピッチ上では高い技術と献身的なプレーでチームを支える塩越だが、今回の投稿からは等身大の姿が伝わり、ファンにとっても癒やしの時間となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】自然体な表情で楽しむ！ 塩越のディズニー満喫ショット！