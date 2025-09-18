俳優の横浜流星（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】バースデーイベントの様子や映画「国宝」オフショット

2011年放送のテレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」でドラマデビューした横浜。その後は、数々の人気ドラマや映画で活躍していて、2024年公開の映画「正体」では、「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞した。

“蔦重”姿で29歳の誕生日を報告

2025年は、NHK大河ドラマ「べらぼう」で主演を務めるほか、歌舞伎名門の御曹司を演じた映画「国宝」でも注目を集めた。9月16日に更新したInstagramでは、29歳の誕生日を迎えたことを報告。バースデーイベントの様子や撮影現場で祝ってもらった際の写真などを披露している。

「きのうはバースデーイベント。幸せな時間でした。べらぼう、現場で祝って頂きました。残り撮影1カ月半。気を引き締めます。よろしくお願いします」

横浜の報告に、俳優の福士蒼汰（32）が、「うわお！おめでとう」とメッセージを送ったほか、俳優の佐野勇斗（27）、歌舞伎俳優の中村獅童（53）、タレントの若槻千夏（41）らが「いいね！」を付け、祝福。ファンからも、「幸せで充実した年になりますように」「20代最後を思いっ切り楽しんでくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）