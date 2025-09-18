ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」の仁川（インチョン）アジア大会競技場公演が全席売り切れとなった。韓国メディアが報じた。同グループが韓国でスタジアム公演を実施するのは初めて。10月18日と19日の2日間、単独コンサートを開催する。

12日午後8時から公式ファンクラブSTAY（ステイ）5期会員対象の前売り、16日午後8時から一般前売りがオープンしたが、計2回の公演が全席売り切れた。

今回の公演は、全世界34地域54回公演の自身最大規模ワールドツアーのフィナーレを飾るアンコール公演。24年7月発売したミニアルバム「ATE」と「記念する」「祝う」という意味の英単語「celebrate」を結合して完成した公演名で、24年8月ソウルから出発し、静岡スタジアムエコパ、25年7月ローマ公演まで、約11カ月間、世界超大型公演場を埋め尽くした。

8月22日に発売したアルバム「KARMA（カルマ）」で、各種グローバル音楽チャートで大記録を樹立した。米ビルボード「ホット200」で、グループ通算7度目の1位になり、ビルボード70年の歴史で初めて、デビューから7アルバム連続1位の記録を樹立した。20日付の最新チャートでは8位を記録し、3週連続でチャート上位圏に定着し、ロングランの人気を博している。

また、所属事務所JYPエンターテインメントのパク・ジニョン代表から、最近の活躍ぶりを評価され、純金600グラム（約1140万円相当）をプレゼントされた。