『僕のヒーローアカデミア』S.H.Figuartsに不穏でキュートな「トガヒミコ」が登場
バンダイスピリッツは、『僕のヒーローアカデミア』より「S.H.Figuarts トガヒミコ」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月18日16時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「S.H.Figuarts トガヒミコ」(11,000円)
S.H.Figuarts「ヒロアカ敵＜ヴィラン＞」シリーズ第二弾として、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より「トガヒミコ」がS.H.Figuartsに登場する。
魂の可動と拘りの彩色で、不穏でキュートな「トガヒミコ」の魅力が余すところなく再現されている。
劇中のアクションから逆算された可動機構により、跳ねるような空中アクションや、“獲物を見つけた瞬間”のポーズも自然に決まる。
通常顔に加えて4種の交換用表情パーツが付属し、無邪気な表情から戦闘時の狂気まで、感情の振れ幅を再現可能。さらに、ディティールまで細やかに再現されたオプションパーツで緊張感漂う戦闘シーンもダイナミックに表現できる。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
