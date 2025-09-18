ドル円理論価格　1ドル＝146.87円（前日比-0.08円）

割高ゾーン：147.52より上
現値：146.90
割安ゾーン：146.22より下

過去5営業日の理論価格
2025/09/17　146.95
2025/09/16　147.23
2025/09/15　147.42
2025/09/12　147.62
2025/09/11　147.46

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。