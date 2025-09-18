ÂçÃ«æÆÊ¿¤È½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡Ö°ã¤¤¤ò¼Â´¶¡×¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡Ä5²ó¡È¥Î¡¼¥Î¡¼¡É±é½Ð¤·¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¹ðÇò
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤Î½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç½é¤á¤ÆÂçÃ«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢±¦ÏÓ¤ò5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ5²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÅê¤²¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬¸å¤í¡ÊÊá¼ê¡Ë¤Ë¤¤¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤â»×¤¦¡×¤È¸¬Â½¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÈà¤ÎÅØÎÏ¤Î¾Ú¤À¤·¡¢»î¹çÁ°¤Î½àÈ÷¤äÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂçÃ«¼«¤é¤ÎÎÏ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈà¤Î°ìÈÖÎÉ¤¤µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤òÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£¥«¥¦¥ó¥È¤òÀè¹Ô¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÈà¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥¾¡¼¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥Ù¥¤¥À¡¼¤«¤é8¼ÔÏ¢Â³¤Ç½éµå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¡£¶¦ÄÌ¤Î°Õ¼±¤¬¹¥Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Î°ìÀï¤Ç½é²ó¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ø¤Î½éµå¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë101¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£µå¤ò¼õ¤±¤¿´¶¿¨¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ä»î¹çÁ°¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤â»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ë¡£¤À¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²þ¤á¤Æ¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È»î¹ç¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Îµå¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Ï»³ËÜÍ³¿¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢±¦ÏÓ¤ò9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦2¿Í¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â°ìÎ®¤ÎÅê¼ê¤À¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤È¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¡¢¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£