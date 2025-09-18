本田真凜、いつもと違う大人の秋メイクで新境地 『VOCE』11月号に登場
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、22日発売の美容雑誌『VOCE』11月号（講談社）に登場する。
【表紙カット】40歳間近も圧倒的な美を見せつける田中みな実
発売即重版が決定するなど、大好評の1st写真集『MARIN』を発売したばかりの本田が同誌に登場。この秋の新作コスメの中から気になるコスメをピックして、2つのトレンドメイクを披露した。
撮影当日、スタジオには新作コスメがずらり。「本気で欲しいコスメを選んでほしい」というと、スイッチが入ったように真剣な表情に。数ある中から本田が選んだのは、王道だがおしゃれに決まる「ブラウンアイシャドウ」と、ちょっぴり攻めた「パープルアイシャドウ」など。
この秋新定番になりそうなブラウンメイクと、いつもの本田とはひと味違うほんのり大人なパープルメイクの2つのメイクで、新しい表情を見せている。
なお、通常版表紙は田中みな実、増刊表紙はSnow Manの渡辺翔太が飾った。
