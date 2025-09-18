アイナ・ジ・エンド、顔に“けが”を報告 SNS反響「えーんお大事に」「早く治りますように」
歌手のアイナ・ジ・エンドが11日、自身のXを更新。自身の顔に負った“けが”を報告した。
【写真あり】痛そうだけどかわいい…アイナ・ジ・エンド、顔に負った"けが"の全貌
アイナは、「初めての日本武道館から1年たった今日」と書き出し、ライブの写真を投稿。続けて、おでこをアップにした自身のセルフィ―とともに「おでこにやけどをしました」と報告した。
この投稿に「火傷痛そう」「えーんお大事に」「早く治りますように」「思ったよりも重症で辛い…」「どうやったらオデコやけどするの？」「はっっっ！！！！！もしや、一年経って第六チャクラが開くサインではっ！？！？」などの声が上がっている。
