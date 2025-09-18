ａｂｃが５日ぶり反発、ＲｅＹｕｕと「ハイブリッドトレジャリー戦略」で基本合意◇ ａｂｃが５日ぶり反発、ＲｅＹｕｕと「ハイブリッドトレジャリー戦略」で基本合意◇

ａｂｃ<8783.T>が５日ぶりに反発している。１７日の取引終了後、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425.T>とビットコインを活用した「ハイブリッドトレジャリー戦略」に関する基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。



同戦略は、ａｂｃが独自に構築した「暗号資産×資本政策」のハイブリッドモデルで、上場企業が外部資本との連携を通じて暗号資産を保有・運用することで、企業価値の向上と財務の安定化を同時に実現することを目指すもの。今回の基本合意でＲｅＹｕｕとの協業により、上場企業における暗号資産トレジャリー運用の第１号案件を実現するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS