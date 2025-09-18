「白内障の予防法」はご存知ですか？セルフチェック法も解説！【医師監修】

白内障は眼の水晶体が濁る病気で、物がかすんで二重に見える、眩しく見えるなどの症状が現れます。

主に加齢が原因で発症し、80歳以上の高齢者は高い割合で発症するといわれていますが、その他にも原因があるのでしょうか。

本記事では、白内障の予防法について詳しく解説します。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障の予防方法

白内障の予防方法について教えてください。

白内障の主な予防方法は以下の3つです。

サングラスや帽子で紫外線を予防する

喫煙をやめる

生活習慣を整えて糖尿病を予防する

上記の方法で糖尿病や紫外線が原因で引き起こされる白内障の予防はできます。しかし、加齢による白内障には効果的な予防方法はありません。また、先天性の場合は遺伝的要因や子宮内感染によって発症するため、事前に予防することは難しいです。白内障の発症を少しでも抑えるために、糖尿病予防や紫外線対策など、あらかじめできる白内障予防は行っておきましょう。

白内障のセルフチェック方法はありますか？

白内障のセルフチェック方法は主に以下の4つです。

眼が疲れやすくなった

夕方になると見にくくなることが増えた

眩しく感じやすくなった

段差や階段が危ないと感じたことがある

ほかにもさまざまな項目がありますが、自宅で簡単にセルフチェックが可能です。また日常的に白内障をセルフチェックできるツールもあるため、眼に違和感を覚えたら利用してみましょう。ただし、セルフチェックでは白内障の疑いがない場合でも、眼科での診察が必要になることもあります。少しでも白内障に当てはまる症状があるときは、医師に相談し適切な処置を受けましょう。

白内障の検査は人間ドッグでもできますか？

人間ドックでは視力検査・眼底の撮影・眼圧測定を行いますが、この検査だけでは白内障であると断言できません。そのため人間ドックで白内障と疑われた場合は、後日眼科での検査が必要です。眼科では主に視力検査と顕微鏡検査が行われます。通常の検査は痛みを伴わない方法で行いますが、白内障が原因で緑内障を発症している疑いがあるときは、麻酔を使用し眼に直接触れて検査する場合もあります。症状が進行すると失明する恐れがあるため、人間ドックで白内障が疑われたときは、ただちに眼科の検査を受けましょう。

編集部まとめ



白内障は水晶体を作るタンパク質の劣化が原因で発症する病気です。主に眼がかすむ、物が二重に見えるなどの症状が一般的です。

加齢に伴い発症するケースがほとんどですが、糖尿病やアトピー性皮膚炎などほかの疾患が原因で引き起こされる場合もあります。

また、遺伝的要因や子宮内感染によって発症することもあり、出生時や出生早期に白内障と診断されるケースもあります。

白内障は早期発見が難しく、知らない間に症状が悪化していることも少なくありません。治療せずにそのまま放置すると、失明する恐れがあります。

重症化を防ぐためにも、眼に違和感を覚えたらただちに眼科の医師に相談しましょう。

