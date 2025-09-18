¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¤«¤µ¤Þ¤·¥ì¥·¥Ô¡×
¤«¤µ¤Þ¤·¤È¤ó¤Ú¤¤¾Æ¤É÷
ºàÎÁÆÚ¥Ð¥éÆù¡§120g¥¥ã¥Ù¥Ä¡§È¾Ê¬ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡§30g¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡§1ËçÍñ¡§1¸Ä¤´¤ÞÌý¡§Å¬ÎÌ¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡§¤ª¹¥¤ß¤«¤é¤·¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§¤ª¹¥¤ßÀÄ¤Î¤ê¡§¤ª¹¥¤ß¤«¤Ä¤ªÀá¡§¤ª¹¥¤ßÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡§ÀéÀÚ¤ê¡¿ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡§20Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¿»¤·¤ÆÌá¤¹¡¿¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡§¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÄÙ¤¹¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÈ¾Ê¬¡Ë¡¦¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¦ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÈ¾Ê¬¡Ë¤Î½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£3¿¿¤óÃæ¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤òºî¤êÍñ¤òÍî¤È¤·Æþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ3¡Á4Ê¬¾Æ¤¯¡£4¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÎ¢ÌÌ¤ò¾Æ¤¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡¦¤«¤é¤·¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦ÀÄ¤Î¤ê¡¦¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤«¤±¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤«¤µ¤Þ¤·¸üÍÈ¤²¥¹¥Æ¡¼¥
¡Ú¸ÞÌ£ÌôÌ£¡Û¢¨¤ª¹¥¤ß¤ÇÀÄ¤¸¤½¤ß¤ç¤¦¤¬¤·¤ç¤¦¤¬ËüÇ½¤Í¤®¥«¥¤¥ï¥ìÂçº¬Ä´Íý¹©Äø1¸üÍÈ¤²¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶´¤ó¤ÇÌýÊ¬¤ò¼è¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¥Ý¥±¥Ã¥È¤òºî¤ë¡£2ºÕ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¡¦¤ß¤½¤òº®¤¼¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤ß¤½¤òºî¤ë¡£3¸üÍÈ¤²¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ë¢¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£4¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢£¤ÎÁ´ÌÌ¤òÃæ²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢¼ò¡¦¤ß¤ê¤ó¡¦Çò¤À¤·¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ÑÍí¤á¤ë¡£5¸ÞÌ£ÌôÌ£¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤«¤é¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£6¤¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¸ÞÌ£ÌôÌ£¤òÅº¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤«¤µ¤Þ¤·¥ê¥¾¥Ã¥È
ºàÎÁÊÆ¡§1¹ç¤·¤á¤¸¡§100g¶Ì¤Í¤®¡§1¸Ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§1¤«¤±¥³¥ó¥½¥áðùÎ³¤«¤ê¤å¤¦¡§¾®¤µ¤¸2·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§¾®¤µ¤¸2¤½¤¦¤á¤ó¡§2Â«¿å¡§350㎖¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÌß¡§6Ëç¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Å¬ÎÌ
¡Ú¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û¥Ð¥¿¡¼¡§Å¬ÎÌÌÀÂÀ»Ò¡§Å¬ÎÌ¾Æ¤¤Î¤ê¡§1ËçÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£¡ÊÊÆ¡§Àö¤¤¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤²¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡¿¶Ì¤Í¤®¡§ÇöÀÚ¤ê¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¡¢¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤á¤¸¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£3ÊÆ¤ò²Ã¤¨Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬²ó¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥½¥áðùÎ³¤«¤ê¤å¤¦¡¦·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦¿å¤ò²Ã¤¨Ê¨Æ¤µ¤»¡¢»þ¡¹º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼å²Ð¤Ç4Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ò»°ÅùÊ¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ8Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¡Ê¿å¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯ÎÌ¤º¤ÄÂ¤¹¡Ë4ÊÆ¤È¤½¤¦¤á¤ó¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÌß¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¡¢²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÍ¾Ç®¤Ç2Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤¹¡£5Á´ÂÎ¤òº®¤¼¤¿¤é¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¦ÌÀÂÀ»Ò¡¦¤Á¤®¤Ã¤¿¾Æ¤¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£