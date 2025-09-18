ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は180億円と低調 ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は180億円と低調

18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比3.6％増の396億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％増の299億円となっている。



個別では上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> など24銘柄が新高値。中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が3.82％高と大幅な上昇。



日経平均株価が231円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金180億円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均215億3900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億5900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が23億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億4200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が13億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億4300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

