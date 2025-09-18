トランプ大統領がチャールズ国王主催の晩餐会に出席　異例の2度目の国賓招待や王室厚遇は米英関係強化が狙いか

国賓としてイギリスを訪問しているアメリカのトランプ大統領は17日、チャールズ国王主催の晩餐会に出席しました。

ロンドン郊外のウィンザー城で行われた晩餐会には、国王夫妻のほか、ウィリアム皇太子夫妻やIT大手アップルのティム・クックCEOなども出席し、国王とトランプ氏がそれぞれスピーチしました。

イギリス・チャールズ国王：

イギリスは、あなたの政権下で最初の貿易協定を結んだパートナーでした。それは両国に雇用と成長をもたらしました。そしてこの新たな時代を築く中で、さらに先へと進むことができるでしょう。

一方、トランプ氏は「2度目の国賓訪問は人生で最も名誉ある出来事のひとつだ」と招待した国王に感謝の気持ちを伝えたうえで、両国の関係は今後も「壊れることはない」と強調しました。

アメリカ・トランプ大統領：

アメリカから見れば、（両国の関係は）「特別」という言葉ではとても表現しきれません。我々は歴史によって結ばれ、言語、文化、伝統、祖先、そして運命によって繋がれています。アメリカと英国の絆はかけがえのないものであり、永遠であり、壊れることはありません。

これに先立ちトランプ大統領夫妻は、城の敷地内を馬車でパレードしたほか戦闘機による編隊飛行が行われるなど、盛大な歓迎を受けました。

トランプ氏が国賓として招かれるのは異例の2度目で、イギリス政府としては、王室の手厚いもてなしを通じて、アメリカとの結びつきを一層強めたい考えです。

一方、ロンドン市内ではトランプ氏の訪問に反対する抗議デモが行われおよそ5000人が参加しました。