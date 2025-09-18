カブスがポストシーズン進出

米大リーグ・カブスは17日（日本時間18日）、敵地パイレーツ戦に8-4で勝利。ポストシーズン進出を決めた。今永昇太投手もシャンパンファイトに参加。現地メディアのインタビューに語った言葉が、米ファンの笑いを誘っている。

シャンパンファイトでずぶ濡れになった今永は、歓喜の最中に米メディアの中継インタビューに応じた。この時点で「多分、10本以上（シャンパンを）あけた」とコメント。こうも続けた。

「シャンパンっていうものは、口から飲むよりも肌から吸収したほうがおいしいことが分かりました」

この発言が翻訳されると、女性レポーターは声を上げて大笑い。さらに今永が同僚から美酒を浴びせかけられたことで、一層笑い声は大きくなっていた。今永は去り際に一言「ヤミー（旨い）！」とドヤ顔。大いに楽しんでいた。

米投球分析家ロブ・フリードマン氏もインスタグラムで「ショウタ・イマナガが、シャンパンとともにカブスのプレーオフ進出を爆笑のお祝い」と記して動画を投稿。米ファンも「最後の『旨い』。彼は最高だ」「この男は国宝級だよ」「ショウタはアメージングだわ」「コメント最高すぎる」「この面白い男に幸あれ」などと笑いを誘われていた。



（THE ANSWER編集部）