誰が見ても「取りこぼし」の一番だった。

16日、新三役の小結・安青錦に敗れ、連勝が「2」でストップした大関琴桜（27）。立ち合いから相手を懐に入らせたくなかったのだろう。前に攻めきれずに守りに入ってしまい、なすすべなく押し出された。

支度部屋で「……。切り替えます」と肩を落とす大関の姿に、さる親方は「大相撲人気を拡大するためには、この大関の活躍が欠かせないんだけど……」と、苦笑いを浮かべていた。

もっか1番人気は横綱大の里。では2番手は同じ横綱の豊昇龍かといえば、そうではない。

「人気のバロメーターはさまざまだが、個人指定懸賞とグッズの売り上げでいえば、琴桜かもしれない。今場所の琴桜への指定懸賞は2位の150本。グッズ販売でも豊昇龍らと2位を争っている。とはいえ、1位の大の里との差は大きい。大の里の指定懸賞は琴桜の2倍以上の344本。グッズの売り上げも断トツです」（前出の親方）

会場は連日の満員。これ以上、客足は伸ばしようがないが、懸賞の本数は別。今場所、新たに懸賞を出した企業は15社に上る。通常時と比べて異例の多さで、それだけ大相撲はスポンサーからの注目度が高いのである。

その意味で琴桜は、番付はもちろん、人気面でもまだまだ“伸びしろ”がある。今年は成績が振るわないこともあって、5月場所までの3場所で獲得した懸賞は440本。しかし、11月の九州場所で優勝を飾り、年間最多勝（66勝）を挙げた昨年は、全6場所で全力士トップの1503本を稼いだ実績がある。

「かつて朝青龍が活躍し、白鵬が何連勝しようが客足や懸賞の本数増には、なかなか結びつかなかった。相撲人気の底上げには和製力士の活躍が欠かせない。昔は当たり前だった和製横綱対決は、1991年7月場所の旭富士対北勝海が最後。もし、琴桜が横綱に昇進すれば、数十年ぶりに実現するかもしれない。その意味でも、協会内で琴桜に期待する声は決して少なくないのです」（前出の親方）

小結に負けて肩を落としている場合ではない。

今場所では、昇進後は優勝のない両横綱が今度こそ賜杯を掴むのか。若隆景は大関昇進を叶えられるのか。あるいは、先場所のように、平幕力士が話題をかっさらうのか。ファンが気になる9月場所の見どころ、展望を「大相撲ジャーナル」の元編集長・長山聡氏が徹底解説してくれた。

