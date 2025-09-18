【仰天野球㊙史】#35

【仰天野球㊙史】ドジャース大谷翔平でも到底及ばない「MLBホームラン記録」がある

プロ野球のペナントレースにとって9月は最終盤、中秋の名月の頃は大詰めとなる。注目はむろん優勝争い。90年に及ぶ歴史ともなると、ウソのようなホントの出来事も少なくない。今回は、負け試合が勝ち試合に化けて優勝となった──という話を紹介しよう。

太平洋戦争が終わって間もなく再開された、1946（昭和21）年のペナントレースだ。巨人、阪神、阪急、中部日本、セネタース、ゴールドスター、パシフィック、グレートリングの8球団が国内にいた選手、復員の選手を片っ端からかき集めた。選手登録で最も多かったのが巨人で30人、あとは25人前後だった。

メンバーを見ると、指導者の選手兼任が多かった。巨人などは藤本英雄監督が投手、中島治康コーチが外野手を兼ねた。グレートリングの山本一人監督、阪神の藤村富美男監督、中部日本の杉浦清コーチはいずれも内野手、ゴールドスターの坪内道則監督は外野手をそれぞれ兼任している。

このシーズンは優勝がグレートリングで65勝38敗2分け、勝率6割3分1厘。2位の巨人は64勝39敗2分け、勝率6割2分1厘。ゲーム差は1だったのだが、グレートリングは「1敗が1勝に化けた」おかげで初優勝という“お化け実話”があったのだ。

シーズン半ばの5月20日から26日までのことである。パシフィックの4試合が没収試合と認定され、すべてが敗戦扱いとなった。勝ったのはセネタース、阪急、そして1勝1敗だったグレートリングは、その1敗が没収試合により一転して勝利に変わったのである。

巨人が「勝てばプレーオフ」に持ち込めた最終戦に敗れたため、この勝ち星が最後に生きて、グレートリングに創立9年目にして初の優勝が転がり込んできた。

没収試合の原因はパシフィックが2つの違反をしたからである。巨人に優先交渉権のあった投手のビクトル・スタルヒンを獲得したこと、藤井勇（42年阪神）と白石敏男（43年巨人）を不正に出場させたことに対する制裁だった。監督の藤本定義は巨人の元監督だったことを利用し、さらに戦後のどさくさ球界に付け込んだ。

処分は「出場停止1週間、制裁金200円」。3選手はその後に登録が認められ、白石は48年に巨人へ戻った。

グレートリングは登録24人という最少人数だった。このチームは加えて珍事があった。この頃、米国進駐軍の兵士がよく野球観戦で球場に来た。グレートリング戦のスタンドに座ると「ホントか！」とクスクス笑うのだった。

この球団名は親会社が鉄道だったことから「大車輪」の意味で命名したのだが、米国では女性に関する隠語。球団は慌ててシーズン中にもかかわらず「近畿」と変えた。翌年から「南海」となった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）