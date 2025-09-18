また巨額の賠償請求だ。トランプ米大統領が15日、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）や同紙記者などに対し誹謗中傷と名誉毀損を理由に、150億ドル（約2.2兆円）の損害賠償を求め提訴した。

【もっと読む】トランプ支持の共和党議員が元不倫相手からリベンジポルノの疑いで告発された！

トランプ大統領は自身のSNSに〈（NYTは）我が国の歴史において最も堕落した最悪な新聞のひとつであり、急進左派・民主党の事実上の『代弁者』になり果てた〉と投稿。こうコキ下ろした。

〈タイムズは、あなた方のお気に入りの大統領（私！）や私の家族、私のビジネス、アメリカファースト運動やMAGA、そして国家全体に関して長きにわたりウソを重ねてきた〉

恨みつらみを重ねているが、なぜ今このタイミングで提訴したのか。米メディアによると、訴訟対象は、昨年の大統領選前にNYTが掲載した民主党のカマラ・ハリス副大統領（当時）を支持する記事や社説、同紙記者が昨年出版したトランプ氏の評伝「ラッキー・ルーザー」だ。大統領選後にはいくらでも、訴えるタイミングはあったはずだ。上智大教授の前嶋和弘氏（現代米国政治）が言う。

「トランプ氏は昨年10月、米CBSの番組『60ミニッツ』で放送されたハリス氏のインタビューを『民主党が有利になるよう仕向けた』として100億ドル（約1.4兆円）の賠償を求め提訴。その結果、今年7月にCBSの親会社が1600万ドル（約23億円）を支払うことで和解しました。企業側が経営の安定を求めたがゆえに譲歩しましたが、これにトランプ氏は味を占め、再び訴訟を起こしたのでしょう。裁判の勝敗はともかく、支持者に『NYTは不当だ』とアピールできればいいし、記者が批判記事を書きにくい空気を醸成できればいいのです」

気に入らないメディアへの訴訟はトランプ氏の常套手段だ。少女の性的人身売買などの罪で起訴され、勾留中に自殺したジェフリー・エプスタイン氏との関係性を裏付ける報道を巡っても、米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）を提訴。少なくとも100億ドル（約1.4兆円）の賠償を求めている。

「トランプ氏は幼児性愛を想起させる『エプスタイン事件』との関連には触れて欲しくない一方で、事件に関する報道は全米の注目を集め続けています。訴訟は支持者の目をそらす手段のひとつではないか」（前嶋和弘氏）

NYTとWSJへの賠償請求額はおよそ計4兆円。巨額スラップ訴訟の行方はいかに。

◇ ◇ ◇

トランプ大統領は政治以外でも何かとお騒がせだ。関連記事【もっと読む】などで詳しく報じている。