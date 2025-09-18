【不動産業界 噂の現場】

神戸市の商業ビルで今年2月、31歳の医師がエレベーターの昇降路に転落し死亡した。4階の扉が「かご」のない状態で開いたままになっていたという。

近年、こうしたエレベーター事故の報道が相次いでいる。乗っていた「かご」が急に上昇して天井に衝突したり、点検中の作業員が挟まれて死亡したりと、もはや他人事とは言えない事例ばかりだ。

その背景には、エレベーター保守の現場で進行する質の低下があると、メンテナンス会社の代表が語る。

「かつて1回7万円程度だった点検費用がどんどん値下げされて、今や2万円台で請け負う業者もある。薄利多売が常態化してしまい、点検時間も1時間かけるべきところを30分に短縮。従来の倍の件数をこなさなければ利益が出ないためで、十分なメンテナンスができるわけがない」

こうした会社は、経験や技術を持つ作業員を抱え続ける体力もない。微妙な異音や振動に気づいてくれる職人的技術者はいまや希少な存在だという。

命を預ける装置が価格競争の産物になってしまっている、と危機感を語る。

「あるメンテナンス会社はずさんな対応が問題視され、大手の賃貸管理会社から『出禁』を通告されたという噂がある。だけど、そんな会社でも別の案件を受注し、生き残れてしまうのが、この業界の現実だ」（同代表）

こうした状況を、供給側の問題だけで片づけることはできない。多くの分譲マンションでは、管理費の値上げを避けるため、メンテナンス会社を「費用」だけで選びがちだ。「どこの見積もりが一番安いか」という視点が先に立ち、「点検の中身」までチェックすることはほとんどない。

「管理費の値上げを住民に同意してもらえない。結果として、たたけるところはたたいて帳尻を合わせていく。ある意味で一番、落としやすいのがエレベーター保守費用だったりする。しかし、費用と安全はトレードオフと知るべきだろう」（不動産コンサルタント）

全国には90万台ものエレベーターがあるという。交換の目安は20〜25年とされるが、1台あたり1000万円を超える費用や長期停止への懸念から、改修は先送りにされがちだ。その分、老朽化したエレベーターでは日々のメンテナンスの重要性が一層増していることは言うまでもない。

エレベーターは、生活に欠かせない存在だ。だが、その安全は「ちゃんと見ている人がいる」という前提で成り立っているに過ぎない。

「その前提が崩れかけているとしたら？」

メンテナンス会社代表の問いかけに背筋が冷たくなる。

（ニュースライター・小野悠史）