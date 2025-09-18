昨今、猫に向けた多種多様なサプリメントが販売されるようになってきました。「関節の健康をサポート」「毛並みのツヤを改善」など期待される効果もさまざまです。しかし、愛猫と暮らす飼い主の中からは「長生きしてほしいし、与えた方がいいのかな」「害になりそうで心配」「猫にはいらないのでは？」といった声も聞かれます。

愛猫の健康のために、「猫用サプリメント」は必要といえるのでしょうか。ますだ動物クリニック（静岡県島田市）院長で獣医師の増田国充さんに教えていただきました。

あくまで“健康食品”

Q.最近、増えてきている「猫用サプリメント」ですが、一般的にどのような種類があるのですか。

増田さん「猫用のサプリメントは、猫の飼育頭数が増えていることもあり、種類が増加傾向にあります。明確な定義ではありませんが、サプリメントは広い意味では『健康食品』に含まれます。特定の成分を含むため、健康維持や不足しがちな栄養の補助、普段の食品では摂取の難しい成分を補う、といったことを医薬品とは異なる目的で使用します。つまり、生活のバランスを整えるように活用するのが使用方法の重要な点です。

一般に、猫は薬やサプリメントをはじめ、口から錠剤やカプセルを飲ませるのは、犬よりも難しいことが多い傾向があります。そのため、嗜好（しこう）性を上げるために猫が好むような風味が付いていることがあります。

猫は、犬と同様、高齢になると関節の不調が生じやすいため、関節の健康維持を目的としたサプリメントがあります。また、腎臓の機能低下が加齢によってみられるため、泌尿器や腎臓に関連したサプリメントが多いのも特徴でしょう」

Q.そもそも、猫にサプリメントは必要なのでしょうか。健康な猫にも、よりよい健康のために与えた方がよいのですか。

増田さん「健康維持のためにサプリメントを使用することはよくあります。先述のように、猫は高齢になると腎臓の機能が低下することが多くあり、犬と比べて泌尿器のトラブルも多い傾向があります。実際に、治療の補助としてサプリメントを推奨することがあります。

また、被毛の維持や消化器の健康維持など、目的に合わせて使用することがよいと考えられます。適材適所でサプリメントを必要とするタイミングで有効に活用することが、健康に寄与することにつながります。『私たち人間にとってサプリメントは絶対に必要か？』というテーマと共通ですが、あくまで“健康食品であること”を念頭におき、上手に付き合うことが求められます」

Q.仮に、猫にサプリメントを与えすぎたり、サプリメントが不要といえる猫に与えたりした場合、どうなることが考えられますか。

増田さん「医薬品は過剰摂取、あるいは相互作用によって副作用が生じることがあります。サプリメントはそれらのリスクが低いことが多いですが、完全に無害ということではありません。組み合わせや、治療で使用している薬、あるいは明らかに推奨されている量を逸脱した使用方法であれば、健康に影響を及ぼすこともあり得ると考えられます。

そのようなことのないように、自己判断で極端な量の調整を行ったり、多種多様なサプリメントを一度に与えたりしないように注意しましょう。薬ではないものの、猫は犬や人間と比べて摂取したものを代謝する機能が弱いため、肝臓に負担をかける恐れがあります」

Q.愛猫にサプリメントを与えようか迷っている飼い主さんへ、アドバイスをお願いします。

増田さん「猫の高寿命化が進み、その分、健康寿命も一緒に伸びていくのが最も理想的です。猫本来の活動性と理想的な栄養バランスを保つために、サプリメントが一助となることがあります。サプリメントはその個体にあったものを適切に使うことで、健康維持に役立ちます。

とはいえ、さまざまなメーカーから多くのサプリメントが乱立しているといっても過言ではありません。そのため、どれを選ぶべきか悩むこともあるでしょう。愛猫の健康状態や年齢、普段の様子といった要素を考慮して選択することが望ましいのですが、確実な方法として、動物医療の専門家の意見を参考にされるとよいかもしれません」