韓国で、飼い犬をランニングマシンの上で走らせる様子を3時間にわたりソーシャルメディア（SNS）で生中継した飼い主が、虐待疑惑で物議を醸した。動物保護団体はこの犬を緊急救助した。

9月14日、ティックトック（TikTok）ではランニングマシンに乗った犬が休むことなく走り続ける姿がライブ配信された。飼い主は約3時間にわたって配信を続けながらライブ収益を受け取った。放送中、飼い主は犬に水を一口も与えず、犬の耳にはピアスまで付けられていた。

この配信映像はオンライン上で急速に広がり、あるネットユーザーは「飼い主が飼い犬を3時間もランニングマシンに乗せて走らせ、耳に穴を開けてピアスまで付けた。警察からも虐待だという回答を受けた」とし、「サイバー捜査隊にみんなで通報してほしい」と訴えた。

批判が高まると、16日、動物保護団体ケア（care）は「当該の犬が現在の状態でこれ以上生存するのは難しいと判断した」として、飼い主を探し犬の救助に乗り出したと明らかにした。

飼い主はケア側に対し、犬が自発的にランニングマシンに乗って走ったのだと主張した。飼い主は「ランニングマシンに別の犬を連れてきて一度乗せてみろ、乗らずに飛び降りてしまうはずだ」とし、「自分が紐で繋いでいたわけでもない」と話した。

犬の耳にピアスをしたことについては「自分と一緒にやった」と説明した。

ケア側は飼い主から所有権放棄の意思を確認した後、犬を緊急に救助し動物病院に移した。

ケアの関係者は「犬が自らランニングマシンに乗ったとしても、これを過度に稼働させて無制御で走らせるのは虐待行為だ」とし、「特に配信のために苦痛を加重する行為であるなら、それは商業的・娯楽的虐待として一層厳しく判断されるべき部分だ」と指摘した。

現行の動物保護法は、正当な理由なく動物を死に至らせるまで傷害または身体的苦痛を与えた場合、2年以下の懲役または2000万ウォン（約213万円）以下の罰金刑に処すると規定している。