お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。1歳の長女との夏の思い出ショットを公開した。

バービーは「今年の夏、何回“暑い”と言いましたか？私は数え切れません」と書き出すと、娘を抱いたまま昼寝をする様子を公開。額にコットンを乗せたまま、ぐったりと眠る近影も投稿した。

続けて「今日で夏が終わるということで(私の中で)夏後半の思い出を投稿するよ」とコメントを添え、夫との2ショットや、愛娘と愛犬とのおでかけの様子もアップ。「昼寝をしたり、高輪のNEWoManにいってみたり、a-nationにいったりと充実した夏を過ごせました」と今年の夏を満喫したことを伝えた。

また「娘が誕生日して1年。去年の今頃は真っ黒だった脇もウオールナット材くらいの茶色になりました」と報告。「2025夏」「葉物野菜と牛乳と片栗粉」とハッシュタグを並べた。

この投稿に、フォロワーからは「穏やかな優しい笑顔が素敵です」「微笑ましいショット」「本当に暑い毎日でしたね」「早く涼しくなってほしいですね」「かわいいなぁ」「タグは買い物リストなのか…」などの声が寄せられている。