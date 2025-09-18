櫻坂46田村保乃、大人の涙袋メイク イメージ異なる3パターンLOOK披露
櫻坂46の田村保乃が、22日発売の美容雑誌『VOCE』11月号（講談社）の「大人のための涙袋メイク」企画に登場する。
【表紙カット】40歳間近も圧倒的な美を見せつける田中みな実
今や定番となった涙袋メイク。目が大きく見えることはもちろん、中顔面を短縮して見せるなどのうれしい効果もあるが、メイク方法を間違えると“イタく”見えることも。そこで、ヘア＆メイクアップアーティスト・佐々木れな氏が最新版の「大人の涙袋メイク」の方法を教える。
田村も佐々木氏の技術を前のめりに観察し、「このアイパレ持っているので、すぐ真似します！」「涙袋の影、こう描けばいいんですね！」とリアクション。「日常の涙袋メイク」「究極ナチュラルな涙袋メイク」「しっかりメイクの日の涙袋メイク」という、メイクの濃さに応じて3パターンのLOOKを紹介している。
なお、通常版表紙は田中みな実、増刊表紙はSnow Manの渡辺翔太が飾った。
