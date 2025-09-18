歯科医が警鐘「これだけは避けて」子どもの歯を守るために親が注意するべきNG習慣
子どものお口の中は、将来の健康な口内環境を築くための大切な土台となります。しかし、親のちょっとした油断や誤解によって、子どもの歯が大きなリスクにさらされる可能性があることをご存じでしょうか。
今回は歯科医である私（野尻真里）が「これだけは絶対に避けてほしい！」と感じる、子どもの歯を守るために親がしてはいけないことについて詳しくご紹介します。
◆親が注意するべきNG習慣
日常生活において、特に注意してほしい6つのNG習慣を解説していきます。その油断が、のちに大きなお口トラブルを招くかもしれません。
◆1.仕上げ磨きを怠る
「仕上げ磨き」は、子どものむし歯予防の要です。特に幼児期は、自分で歯をきれいに磨くことが難しく、歯磨きの習慣づけをするために歯磨きをしているようなものです。そのため、親によるサポートが不可欠です。忙しいからといって毎日の仕上げ磨きを簡易的にすると、歯垢が残り、むし歯のリスクが一気に高まります。
仕上げ磨きを卒業しても子どもが丁寧に歯磨きが出来ているとは限らないため、歯医者での確認や、歯磨き残しの多い奥歯について声掛けをするなどを自立するまで続けてもらうと良いと思います。
◆2.甘い飲食物を頻繁に与える
「ちょっとくらいなら……」が取り返しのつかない事態を招くことも。ジュースやスポーツドリンク、アメやグミなど、糖が多い飲食物を日常的に時間や量を決めることなく与えることは、むし歯の大きなリスクとなります。
お口の中に常に食べ物や飲み物がある状態が続くと、むし歯が作られる時間が長くなります。これが繰り返されることで、歯の表面にあるエナメル質が溶けやすくなり、むし歯が進行しやすい環境となるのです。
特に寝ている間はむし歯が作られる時間帯なので、子どもにねだられたから、なかなか寝ないから、不機嫌だからといって、寝る前に糖を与えることは絶対に避けましょう。
意外に糖が多いのが、乳酸飲料やスポーツドリンクです。健康に良いイメージがあるので寝る前に与えてしまう家族も多いのですが、これは絶対にNGなので注意してください。
◆3.大人の使ったスプーンや箸を共有する
むし歯菌や歯周病菌は「感染症」という事実を忘れずに。大人が使ったスプーンや箸を子どもと共有すると、大人の口内にいる菌が子どもの口内にも移ってしまいます。特に乳幼児期はまだ細菌バランスが不安定なため、親の不用意な行動が将来のむし歯リスクを高めます。特に1歳半から2歳半は「感染の窓の時期」と呼ばれ、むし歯菌にかかるとむし歯リスクがグッと高まる時期なのですが、その時期を過ぎても生え変わりのお口の中はとてもむし歯になりやすく注意しなければいけません。
ここで大切なことは、家族のお口環境を整えておくということです。万が一同じ箸を使ってしまったとしても、家族の口内環境が良いと細菌の受け渡しが起こりにくいためです。家族みんなで検診、クリーニングを受けましょう。
◆4.むし歯や歯並びの異変を放置する
「そのうち治るだろう」は危険な思い込みかもしれません。小さな黒ずみや歯並びの乱れが見つかったとき、「様子を見よう」と放置してしまう親は少なくありません。しかし、早期発見こそが将来的な大きなトラブルを防ぐカギです。異変に気付いたら迷わず歯科医院を受診しましょう。
子どものお口の中はまだ未完成のため、歯は柔らかく、むし歯の進行は大人よりも早まりやすいです。また、矯正治療を行うとなると、大人よりも歯が動きやすいという点もあります。
どんな小さなことも相談できるかかりつけの歯科医院を子どものうちに見つけておくと安心です。
◆5.歯科検診を軽視する
