藤本美貴、浮気夫への痛快な“復讐”アイディアに「面白すぎる」「つよつよで好き」の声

9月16日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。人気の人生相談企画の中で、夫の浮気に悩む女性にアドバイスを送った。

【関連】藤本美貴、もし庄司が浮気したら相手を「人生かけて潰す」宣言「喧嘩売ってんのと一緒じゃん」

今回の動画では、“夫が自分の友人と浮気をしていた。「体の関係はない」と言われたが、赤ちゃん言葉でLINEを送り合っていた”といった女性からの相談が紹介される場面があった。

これを受け、藤本は、「赤ちゃん言葉使ってた旦那を思い出してずっと過ごせるかな？って、ちょっと冷静になって考えてみてほしいよね」「本当に気持ち悪いよね」といい、女性がまだ20代であること、子供がいないということから離婚を勧めた。

さらに、「これからのことを考えたら、さっさと別れたらいいけど、何もなく身を引くなんて私もう耐えられないから」「深い傷を負わせたいと思うから」と切り出すと、「親がいるところで、私が赤ちゃん言葉を使って『使って！使って！ねえ、ねえ、ねえ！普段やってんじゃん！』とか言って、それ（LINE画面）をラミネート加工したやつを配って、お母さんたちにも」と、女性の立場になりながら夫の両親らにも浮気の証拠を見せると発言。

続けて、「その場で離婚届も書いてもらう」「（浮気相手も含めて）みんな集まってる時にやる」「1回死ぬほど泣いていいから、絶対やり返してほしい」などと話していた。

こうした藤本の言葉に対し、コメント欄には、「ラミネート加工面白すぎる」「グッドボタンしかない、その通りだよ！！！ 」「ラミネート加工して配るのがつよつよで好き」「ミキティの復讐素敵」といった声が寄せられていた。