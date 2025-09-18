TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a
2025年09月18日07時10分発表

【画像】トリプル台風発生へ　詳しい位置と進路予想

■ひとつ目はきょうにも台風に

18日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯19度20分 (19.3度)
東経119度50分 (119.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度25分 (20.4度)
東経116度55分 (116.9度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

19日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度05分 (21.1度)
東経115度25分 (115.4度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

20日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯22度50分 (22.8度)
東経113度50分 (113.8度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

21日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度25分 (23.4度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    260 km (140 NM)

■2つ目も台風に

熱帯低気圧 b
2025年09月18日07時05分発表

18日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯14度40分 (14.7度)
東経133度40分 (133.7度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

19日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度30分 (16.5度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

20日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度40分 (16.7度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

21日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経130度05分 (130.1度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

22日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度40分 (18.7度)
東経126度35分 (126.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

23日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    バシー海峡
予報円の中心    北緯18度55分 (18.9度)
東経122度05分 (122.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

■なんと3つ目の台風の可能性

熱帯低気圧 c
2025年09月18日07時15分発表

18日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
中心位置    北緯23度00分 (23.0度)
東経165度05分 (165.1度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1008 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

18日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯23度00分 (23.0度)
東経162度55分 (162.9度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1008 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

19日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯23度25分 (23.4度)
東経160度55分 (160.9度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

20日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯24度10分 (24.2度)
東経157度35分 (157.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

21日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯24度55分 (24.9度)
東経153度30分 (153.5度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

22日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯26度20分 (26.3度)
東経149度35分 (149.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

23日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯28度05分 (28.1度)
東経146度30分 (146.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)

■きょうの雨の概要

東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］
前線が、日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。前線は１８日夜にかけて、東日本や西日本の太平洋側へ南下するでしょう。東北地方から西日本では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］
東北地方から西日本では、雷を伴い激しい雨が降っている所があります。１８日は、東日本から西日本では雷を伴い非常に激しい雨の降る所があるでしょう。
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　東北地方　　　　　　　８０ミリ
　　関東甲信地方　　　　１００ミリ
　　北陸地方　　　　　　１００ミリ
　　中国地方　　　　　　１２０ミリ
　　九州北部地方　　　　１００ミリ

［防災事項］
東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。