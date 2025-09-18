J１町田の“観客動員１万人の常態化”はアクセス問題の限界を浮き彫りに。高まる駅近スタジアム構想の気運。ただ現実的には…
先制し、一度は追いつかれても、相手を突き放す。８月20日に開催されたJ１第30節のFC町田ゼルビアvs.ガンバ大阪戦。３−１で町田の勝利を告げるホイッスルが鳴り響くと、平日の町田GIONスタジアム（Gスタ）に詰め掛けたホームの観衆は、歓喜の瞬間に酔いしれた。
アジア・チャンピオンリーグエリート（ACLE）の関係上、変則日程の平日開催だったG大阪戦の観衆は１万108人。平日開催は観客動員の視点では大きなハンディとなりがちだが、平日のGスタで１万人超えは大健闘の部類に入る。観客動員数を知らせるアナウンスがスタジアムに流れた際、１万人超えの発表にどよめく声が聞こえたのもそのためだ。
J１昇格２年目の町田は、Gスタ開催のホームゲームで１万人超えが常態化しつつある。ちなみにGスタ開催における１試合平均の観客動員数は１万211人。2021年５月のバックスタンド完成を機に、町田市にもJ１ライセンスを満たすスタジアムが誕生すると、近年のトップチームの好成績が追い風となる形で、ホームゲームの観客動員数は“鰻上り”だ。その要因をクラブの上田武蔵COOはこう語る。
「昨季と今季の２シーズンにわたってJ１の優勝争いを繰り広げることによって、強いFC町田ゼルビアをピッチ内外で表現できていることが一番大きな要因です。また事業面では、おかげさまでJ１昇格後に町田市内の注目度も上がりましたし、また良い選手が入ってきたことで応援してくださる方々も増えました。さらにはファンの方々が新しいファンの方々を連れてきてくださっていますし、そういった好循環のサイクルを作れていることも大きいです」
ただ好調なチームの存在が、皮肉にも、もともとあった課題を増幅させている。そうアクセスの問題だ。ホームのGスタは、最寄り駅が小田急線の鶴川駅で、周辺には町田駅、多摩センター駅、淵野辺駅などがあるが、いずれもバスで20分から60分を要する。言うまでもなく、徒歩だとかなり厳しい距離にある。
上田COOは「トータル３回の増築を経て、今のスタジアムが完成しています。2018年には（J２で）４位に入りながらもJ１ライセンスを所有しておらず、プレーオフに参加する権利がなかった時代を踏まえると、行政の方々にはたいへん感謝しています。こうして我々がJ１を戦えているのも、石阪丈一市長を含めた町田市役所のご理解と応援の結晶です。またアクセス面の整備に関しては、町田市から助成金によるご協力をいただくことで、アクセス面はおかげさまでJ２時代に比べると３倍のバス増便を実現できています」と、行政のサポートに感謝を口にしているが、Gスタにおける“観客動員１万人の常態化”は、アクセス問題の限界を浮き彫りにしている。
課題はいくつかあるなかで、まずはスタジアム周辺における道路環境の影響で大渋滞が避けられないことが挙げられる。たとえばスタジアム周辺道路は１車線であるため、試合後のシャトルバスの復路は、最寄りの鶴川駅まで行った便がスタジアムまで戻ってくるまで長時間を要していることも難点の一つだ。
なお帰りの待ち時間に関しては、すべての乗車希望者が鶴川駅へたどり着くまでに１時間から１時間30分程度の時間を要しているという。
もちろんシャトルバスに関しては、鶴川駅だけではなく、町田駅を筆頭とした５つの別ルートもあるため、クラブ側は乗客の分散を促すことで少しでも改善を図ろうとしているが、“頭打ち”の感はどうしても拭えない。道路環境の改善は簡単ではなく、JRと小田急がある主要駅の町田駅までは通常時でも片道45分かかるが、週末だと片道60分にもなる。
特に復路に象徴される帰路につくまでの所要時間の長さは、アウェーサポーターの不満に繋がってきた。たとえばGスタでのアウェーゲームを体感したアウェーサポーターは、SNSでの投稿やクラブへのアンケートを通じて、時には辛辣な言葉を並べることも少なくない。
